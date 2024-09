O InfoSphere Data Architect descobre a estrutura de fontes de dados heterogêneas examinando e analisando os metadados subjacentes. Usando uma conexão JDBC (Java Database Connectivity) estabelecida com as fontes de dados, ele explora as estruturas usando consultas nativas. Com a interface do usuário, os usuários podem navegar facilmente pela hierarquia de elementos de dados, facilitando a compreensão das propriedades detalhadas de cada elemento.