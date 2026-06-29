O IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS resolve e atualiza os prefixos de bancos de dados IMS envolvidos em relacionamentos lógicos em uma única etapa. Isso cria um conjunto de dados para resolver os ponteiros de relações lógicas definidos para os bancos de dados. Em seguida, a função "Atualização de prefixo" atualiza o prefixo de cada segmento cujas informações de prefixo foram afetadas por um carregamento do banco de dados, uma reorganização, ou ambos.

A ferramenta melhora o gerenciamento do banco de dados simplificando a resolução de prefixos e as tarefas de atualização. Reduz o tempo decorrido de reorganização e o tempo de CPU, resolvendo rapidamente ponteiros de relacionamentos lógicos, além de reduzir o consumo de recursos.