IMS High Performance Prefix Resolution for z/OS

Homem trabalhando com notebook em uma sala de servidores

Melhore o gerenciamento simplificando a resolução de prefixos e as tarefas de atualização

 

O IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS resolve e atualiza os prefixos de bancos de dados IMS envolvidos em relacionamentos lógicos em uma única etapa. Isso cria um conjunto de dados para resolver os ponteiros de relações lógicas definidos para os bancos de dados. Em seguida, a função "Atualização de prefixo" atualiza o prefixo de cada segmento cujas informações de prefixo foram afetadas por um carregamento do banco de dados, uma reorganização, ou ambos.

A ferramenta melhora o gerenciamento do banco de dados simplificando a resolução de prefixos e as tarefas de atualização. Reduz o tempo decorrido de reorganização e o tempo de CPU, resolvendo rapidamente ponteiros de relacionamentos lógicos, além de reduzir o consumo de recursos.

 Leia a ficha técnica

Benefícios

Resolve as relações de ponteiros

Garanta que as relações de ponteiro estejam resolvidos e prontos para uso em produção após o carregamento ou a reorganização de bancos de dados logicamente relacionados.

 Combina etapas para gerar eficiência

Combine resolução de prefixos e funções de atualização em uma única etapa do trabalho.

 Elimina etapas intermediárias

Utilize o serviço de transferência de dados HPPRPIPE, que elimina a necessidade de conjuntos de dados de trabalho intermediários e reduz o tempo decorrido e o consumo de recursos.

 Reduz o manuseio de fitas e a alocação de DASD

Elimine os conjuntos de dados de trabalho intermediários DFSURWF2 e DFSURWF3, resultando em menos manuseio de fitas e alocação de dispositivo de armazenamento de acesso direto (DASD).

 Minimiza os requisitos

Reduza ou evite grande parte dos requisitos de E/S, manuseio de fitas e DASD frequentemente associados à resolução de prefixos e atualização de prefixos.

Saiba mais sobre o IMS High Performance Prefix Resolution for z/OS

Como funciona - O IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS resolve e atualiza os prefixos do banco de dados IMS envolvidos nas relações lógicas do banco de dados IMS. A ferramenta executa esse trabalho em duas etapas: Resolução de Prefixo IMS e Atualização de Prefixo IMS. A Resolução de Prefixo do IMS cria imediatamente um conjunto de dados para resolver os ponteiros de relacionamento lógicos definidos para o banco de dados IMS.

Integrado ao IMS Index Builder - A resolução de prefixos HP do IMS também está integrada ao IMS Index Builder para resolver ponteiros de índice secundários. A resolução de prefixos HP do IMS utiliza diversos arquivos de trabalho especiais para eliminar operações de E/S e reduzir a alocação de conjuntos de dados, melhorando assim o desempenho da resolução de prefixos do banco de dados IMS. Também gera relatórios que mostram as atividades realizadas. Esses relatórios são armazenados no Repositório da Base de Conhecimento das IMS Tools. Visite IMS Index Builder

IMS Prefix Update - O IMS Prefix Update atualiza os prefixos do banco de dados IMS afetados por carregamentos de banco de dados, reorganizações de banco de dados ou ambos. Pode ser executado como uma etapa independente ou com o IMS HP Prefix Resolution. Há também um manipulador de buffer especial que melhora o desempenho do IMS Prefix Update. Se o banco de dados IMS estiver registrado no Database Recovery Control (DBRC), a etapa de Atualização de Prefixos do IMS emitirá notificações de reorganização do DBRC para indicar que os prefixos do banco de dados IMS foram atualizados.

Por que ele ajudará sua operação - O IMS HP Prefix Resolution possibilita que você execute essas tarefas de uma forma consideravelmente mais fácil e rápida, simplificando as etapas do trabalho e eliminando o uso de recursos específicos. Com essas funcionalidades avançadas, o IMS HP Prefix Resolution facilita e acelera as tarefas dos administradores de banco de dados (DBAs) e aumenta a disponibilidade do seu sistema e de recursos humanos.
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Recursos

IMS Database Solution Pack for z/OS
Viabilize as reorganizações de banco de dados online para garantir disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e gerencie bancos de dados full-function do IMS e HALDBs.
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