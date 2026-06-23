IMS High Performance Load for z/OS

O IMS HP Load oferece processamento de recarga de alto desempenho para bancos de dados. Esse utilitário substitui, em termos de desempenho, o utilitário de recarregamento e reorganização de HD do IMS (DFSURGL0). O utilitário IMS HP Load é compatível com diversas organizações de banco de dados. Ele cria o conjunto de dados de lista indireta (ILDS) de um HALDB que é compatível com o criado pelo utilitário padrão IMS HD Reorganization Reload. Além disso, o utilitário produz relatórios contendo estatísticas sobre o uso de espaço e ponteiros de segmento.