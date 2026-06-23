Reorganize os bancos de dados IMS enquanto permanecem online
O IMS High Performance Load for z/OS reduz o uso da CPU e o tempo de execução para determinadas aplicações e o carregamento dos bancos de dados do IMS. Ele analisa o desempenho do banco de dados e prepara relatórios contendo estatísticas sobre uso de espaço e ponteiros de segmentos. Ele cria o conjunto de dados de lista indireta (ILDS) de um grande banco de dados de alta disponibilidade (HALDB) compatível com aquele criado pelo utilitário IMS HD Reorganization Reload padrão do IMS.
Alcance alto desempenho
O IMS High Performance Load for z/OS foi projetado para entregar processamento de alto desempenho pelas configurações padrão de parâmetros. Você pode obter desempenho otimizado em cada reorganização. É composto pelo utilitário IMS HP Load, pelo Physical Sequence Sort for Reload e pelo Bitmap Resetter. Oferece também a interface de programação de aplicativos (Load API).
Evite escrever instruções DD para um conjunto de dados de banco de dados, pois o IMS HP Load pode alocar dinamicamente um conjunto de dados de banco de dados para um banco de dados de função completa e HALDB.
Os dados criados pelo IMS HP Load, como o conjunto de dados DFSURWF, são compatíveis com os utilitários padrão do IMS.
O IMS HP Load não exige a inicialização do conjunto de dados de partição HALDB antes da recarga. Para partições não preenchidas por nenhum segmento durante a recarga, o IMS HP Load inicializa o conjunto de dados da partição.
O IMS HP Load simplifica o ajuste de banco de dados e a análise de espaço, coletando dados estatísticos importantes de múltiplos formatos de entrada flexíveis e arquivos compactados.
O IMS HP Load oferece um conjunto completo de procedimentos de reorganização e recarga de alto desempenho para as seguintes organizações de banco de dados: 1) HDAM (método de acesso direto hierárquico), 2) HIDAM (método de acesso direto indexado hierárquico), 3) HISAM (método de acesso sequencial indexado hierárquico), 4) SHISAM (método de acesso sequencial indexado hierárquico simples), 5) PHDAM (método de acesso direto hierárquico particionado) e 6) PHIDAM (método de acesso direto indexado hierárquico particionado).
O IMS HP Load oferece processamento de recarga de alto desempenho para bancos de dados. Esse utilitário substitui, em termos de desempenho, o utilitário de recarregamento e reorganização de HD do IMS (DFSURGL0). O utilitário IMS HP Load é compatível com diversas organizações de banco de dados. Ele cria o conjunto de dados de lista indireta (ILDS) de um HALDB que é compatível com o criado pelo utilitário padrão IMS HD Reorganization Reload. Além disso, o utilitário produz relatórios contendo estatísticas sobre o uso de espaço e ponteiros de segmento.
O IMS HP Load oferece a interface de programação de aplicativos Load (Load API). Com a API Load, você pode executar o processo de carregamento inicial muito mais rápido do que o do IMS DL/I.
O utilitário classifica um conjunto de dados de banco de dados descarregado produzido para um banco de dados HDAM para reduzir o tempo decorrido necessário para recarregar o banco de dados. Classifica também um conjunto de dados de banco de dados descarregado para bancos de dados HDAM, PHDAM, HIDAM, PHIDAM, HISAM ou SHISAM. O utilitário também gera relatórios para uso na análise de ajuste dos parâmetros de randomização.
O utilitário Bitmap Resetter pode ser usado para ajustar o bitmap de um banco de dados HDAM, HIDAM, PHDAM ou PHIDAM a fim de permitir um empacotamento mais denso dos blocos do banco de dados.
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