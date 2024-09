O IMS Explorer for Development (também conhecido como IMS Explorer) simplifica as tarefas de desenvolvimento de aplicações do IMS com esta ferramenta gráfica baseada no Eclipse. Use o IMS Explorer para exibir e editar bancos de dados, segmentos, campos e muito mais do IMS. Fornecido por meio da plataforma IBM Explorer for z/OS Aqua, o IMS Explorer pode trabalhar com outros produtos baseados no Eclipse para compatibilidade com o ciclo de desenvolvimento de aplicações. Instale o IMS Explorer a partir do site de download de ferramentas de desenvolvimento de mainframe.