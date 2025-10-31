IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

O IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS ajuda a converter bancos de dados IMS Full Function existentes em bancos de dados IMS HALDB. Ele permite que os administradores de banco de dados IMS (DBA) simulem alterações nas configurações de partição para verificar se estão corretas antes da implementação. Também dá aos DBAs a capacidade de manter e ajustar os bancos de dados HALDB.

O IMS HALDB Toolkit é compatível com a consolidação e divisão de partições para acomodar o crescimento ou a redução de partições de banco de dados. O IMS HALDB Toolkit é totalmente integrado com outras ferramentas de alto desempenho do IMS para fornecer recursos especiais no gerenciamento de bancos de dados do IMS HALDB.