IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Gerencia IMS HALDBs com ferramentas para ajuste, particionamento e integração

Visão geral

O IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS ajuda a converter bancos de dados IMS Full Function existentes em bancos de dados IMS HALDB. Ele permite que os administradores de banco de dados IMS (DBA) simulem alterações nas configurações de partição para verificar se estão corretas antes da implementação. Também dá aos DBAs a capacidade de manter e ajustar os bancos de dados HALDB.

O IMS HALDB Toolkit é compatível com a consolidação e divisão de partições para acomodar o crescimento ou a redução de partições de banco de dados. O IMS HALDB Toolkit é totalmente integrado com outras ferramentas de alto desempenho do IMS para fornecer recursos especiais no gerenciamento de bancos de dados do IMS HALDB.
Converte bancos de dados facilmente

O IMS HALDB Toolkit for z/OS converte bancos de dados IMS Full Function em bancos de dados IMS High Availability Large Database em uma única etapa.
Simula conversões e alterações do IMS HALDB

O IMS HALDB Toolkit for z/OS oferece consolidações e divisão de partições para verificar as configurações de partições.
Gerencia procedimentos

O IMS HALDB Toolkit for z/OS gerencia os procedimentos de manutenção do IMS HALDB para otimizar o desempenho e a capacidade de manutenção do IMS HALDB.
Lida com o controle de recuperação de banco de dados IMS (DBRC)

O IMS HALDB Toolkit fornece funções especiais para lidar com o IMS DBRC. 

Funcionalidades

O IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS pode ajudar a reduzir o tempo e minimizar as qualificações necessárias para executar tarefas de suporte a aplicações. O Toolkit fornece manutenção, modelagem e análise do IMS HALDB. Também ajuda você a manter a disponibilidade de dados 24 horas por dia, 7 dias por semana. As funções de aplicações dos Toolkits permitem que as aplicações façam melhor uso do ambiente HALDB. E seus utilitários de sistema fornecem recursos que podem ajudar a melhorar a capacidade de manutenção do HALDB.
Conversão para bancos de dados IMS HALDB

O IMS HALDB Toolkit pode migrar um banco de dados IMS Full Function para um banco de dados IMS HALDB. Primeiro, ele pode simular a conversão. Ele determina as configurações de partição do IMS HALDB apropriadas para o banco de dados IMS Full Function atual. Em seguida, pode realizar a conversão real do banco de dados IMS Full Function para o banco de dados IMS HALDB. Esse procedimento é realizado em uma única etapa em lote. Há uma interface ISPF que gera todas as subetapas necessárias nesse processo.
Manutenção de bancos de dados IMS HALDB

O IMS HALDB Toolkit permite que o IMS DBA consolide ou divida partições onde os dados estão mostrando sinais de crescimento ou redução. Para garantir que as novas configurações de partições estejam corretas, permite que o IMS DBA simule o reparticionamento antes de fazer a alteração no banco de dados IMS HALDB. Em seguida, permite que o IMS DBA defina limites específicos para informá-los quando a manutenção é necessária para um banco de dados IMS HALDB.
Melhoria do desempenho

O IMS HALDB Toolkit melhora o desempenho dos bancos de dados IMS HALDB. Por exemplo, uma vez que um banco de dados primário IMS HALDB é reorganizado, todos os ponteiros de índice secundários requerem recuperação. No IMS, esse processo de recuperação é realizado usando "autocorreção", o que significa que o índice é corrigido quando é usado pela primeira vez. No entanto, como o procedimento de autocorreção pode afetar o desempenho durante horários de pico, o toolkit fornece um utilitário offline para corrigir os índices secundários.
Conversão de bancos de dados

O IMS HALDB Toolkit também pode ajudar na conversão de bancos de dados IMS particionados pelo usuário em bancos de dados IMS HALDB. Se houver vários bancos de dados idênticos com diferentes intervalos de chaves, o toolkit transformará os bancos de dados em bancos de dados IMS HALDB e mesclará os dados em um único banco de dados IMS HALDB. Isso ajuda os usuários que precisam de indexação secundária, mas estavam restritos a usá-la quando os dados foram divididos em vários bancos de dados.
Lidando com o IMS Database Recovery Control (DBRC)

O IMS HALDB Toolkit fornece funções especiais para lidar com o IMS DBRC. Por exemplo, a ferramenta permite que as definições do IMS HALDB DBRC sejam clonadas ou replicadas de um conjunto de dados IMS RECON para outro conjunto de dados IMS RECON. Ele também pode alterar o nome do qualificador do conjunto de dados de alto nível durante o processo de replicação. O Toolkit também permite que um conjunto de bancos de dados IMS HALDB de produção seja alocado e copiado de um sistema IMS para outro sistema IMS.
Soluções relacionadas

IMS Database Solution Pack
Viabilize as reorganizações de banco de dados online para garantir disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e gerencie bancos de dados full-function do IMS e HALDBs.
IMS Database Utility Solution for z/OS
Ofereça suporte a reorganizações de banco de dados offline e gerencie bancos de dados IMS de função completa e HALDBs.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Use um pacote de softwares que oferece uma solução integrada para backup e recuperação simultâneos de vários conjuntos de dados e áreas de acesso rápido.
IMS Tools
Melhore o desempenho dos seus sistemas de IMS com ferramentas de gerenciamento de banco de dados e transações específicas de aplicações sob demanda.

Recursos

Documentação IBM
Receba informações sobre como manter e usar o produto.
Comunidade de desenvolvedores da IBM
Explore tópicos técnicos, encontre softwares de avaliação e participe da comunidade.
Documentação do produto IMS Tools
Avaliações da publicação de produtos IMS Tools, diretórios de programas e outros conteúdos técnicos relacionados em formato PDF.
Lista de reprodução de vídeos do IMS Tools
Assista a vídeos que incluem demos e webcasts do IBM IMS e produtos e tecnologias relacionadas.
