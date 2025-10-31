IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Gerencia IMS HALDBs com ferramentas para ajuste, particionamento e integração
O IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS ajuda a converter bancos de dados IMS Full Function existentes em bancos de dados IMS HALDB. Ele permite que os administradores de banco de dados IMS (DBA) simulem alterações nas configurações de partição para verificar se estão corretas antes da implementação. Também dá aos DBAs a capacidade de manter e ajustar os bancos de dados HALDB.
O IMS HALDB Toolkit é compatível com a consolidação e divisão de partições para acomodar o crescimento ou a redução de partições de banco de dados. O IMS HALDB Toolkit é totalmente integrado com outras ferramentas de alto desempenho do IMS para fornecer recursos especiais no gerenciamento de bancos de dados do IMS HALDB.
O IMS HALDB Toolkit for z/OS converte bancos de dados IMS Full Function em bancos de dados IMS High Availability Large Database em uma única etapa.
O IMS HALDB Toolkit for z/OS oferece consolidações e divisão de partições para verificar as configurações de partições.
O IMS HALDB Toolkit for z/OS gerencia os procedimentos de manutenção do IMS HALDB para otimizar o desempenho e a capacidade de manutenção do IMS HALDB.
O IMS HALDB Toolkit fornece funções especiais para lidar com o IMS DBRC.
O IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS pode ajudar a reduzir o tempo e minimizar as qualificações necessárias para executar tarefas de suporte a aplicações. O Toolkit fornece manutenção, modelagem e análise do IMS HALDB. Também ajuda você a manter a disponibilidade de dados 24 horas por dia, 7 dias por semana. As funções de aplicações dos Toolkits permitem que as aplicações façam melhor uso do ambiente HALDB. E seus utilitários de sistema fornecem recursos que podem ajudar a melhorar a capacidade de manutenção do HALDB.