O IBM IMS Database Utility Solution for z/OS permite que você reorganize o IMS de função completa e os grandes bancos de dados de alta disponibilidade (HALDBs). Integra vários utilitários do IMS e oferece recursos para ajudar a manter os bancos de dados sintonizados e operacionais.

Esse pacote de soluções ajuda a reduzir a complexidade operacional e o impacto da reorganização do banco de dados nos recursos do sistema. A integração com o IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS fornece uma interface web para as tarefas de administrador de banco de dados.