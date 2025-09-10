Plataforma IBM Hyper Protect

Proteja seus dados com IBM Z, LinuxONE SEL e tecnologia avançada de computação confidencial
A Hyper Protect Platform usa a tecnologia IBM® Secure Execution for Linux (SEL), introduzida com os sistemas de geração IBM z15® e LinuxONE III, para proteger todo o ciclo de vida da computação.
A IBM Hyper Protect Platform protege suas aplicações e dados durante todo o seu ciclo de vida. Com a computação confidencial e o controle de chaves criptografadas, você mantém autoridade completa, garantindo que os dados permaneçam seguros em repouso, em trânsito e em uso.
Gerencie chaves de criptografia sem dificuldades na IBM® Cloud, AWS, Azure e Google Cloud por meio de uma interface unificada, proporcionando controle centralizado e gerenciamento de chaves simplificado em escala.
Alcance proteção granular para cargas de trabalho com o IBM Secure Execution for Linux®. Obtenha garantia técnica com isolamento em nível de contêiner e provas de conhecimento zero para maior confiança.
Aplique políticas com contratos criptografados. Atribua funções e privilégios de forma segura usando princípios zero trust para manter uma separação estrita de funções entre os usuários.
Proteja dados armazenados com uma raiz de confiança baseada em hardware. O HSM com certificação FIPS 140-2 Nível 4 da IBM oferece a segurança de criptografia em nuvem mais forte do setor.
Garanta que apenas cargas de trabalho verificadas sejam implementadas. Cada compilação gera um registro de atestado assinado, permitindo validação independente sem depender de serviços externos.
Verifique imagens de contêineres e cargas de trabalho com prova de integridade assinada. Os registros de comprovação confirmam a autenticidade sem exigir serviços de confiança de terceiros.
Os Hyper Protect Services incluem uma série de produtos de segurança que abrangem serviço de gerenciamento de chaves, virtual servers e contêineres.
A Schwarzthal Tech, sediada em Londres, combate o crime financeiro com IA, impulsionando o crescimento através do IBM Hyper Protect Accelerator.
Parceria com a IBM Hyper Protect para fornecer IA confidencial, mantendo dados sensíveis seguros em todo o processo.
Aumente a segurança aproveitando o IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC, usando o IBM LinuxONE e a infraestrutura VPC da IBM Cloud.
Aproveite os Hyper Protect Services para proteger dados e infraestrutura de finanças descentralizadas, ao mesmo tempo que habilita a proteção.
Usa os Hyper Protect Virtual Servers para construir aplicações seguras para carteiras de autocustódia.
Usa os Hyper Protect Services para proteger a orquestração de recursos digitais, permitindo escala e proteção em nuvem híbrida.
Explore as perguntas frequentes sobre computação confidencial na IBM.
A IBM Hyper Protect Platform é um pacote de serviços projetado para fornecer um ambiente de nuvem rico em segurança para dados e aplicações de missão crítica em implementações de nuvem híbrida, usando recursos de computação confidencial no IBM Z ou LinuxONE.
Computação confidencial se refere à proteção de dados em uso por meio do processamento em um Ambiente de Execução Confiável (TEE) atestado e baseado em hardware, permitindo que os dados sejam criptografados e isolados durante o processamento. A IBM Hyper Protect Platform usa esse conceito para proteger dados sigilosos e cargas de trabalho de missão crítica.
A garantia operacional ajuda a garantir que as operações conduzidas pelos provedores de serviço e outros estejam em conformidade e não comprometam a segurança, seja de forma intencional ou não. Isso se baseia em medidas operacionais, que são falíveis e exigem confiança.
A garantia técnica assegura que os recursos de segurança estejam enraizados na tecnologia, tornando tecnicamente impossível a ocorrência de acessos ou alterações não autorizados. Assim, os dados permanecem sempre protegidos, sem a necessidade de confiar que qualquer pessoa ou organização não use privilégios de acesso em caso de ataques internos ou externos.
A Hyper Protect Platform usa a tecnologia IBM Secure Execution for Linux, que inclui funcionalidades de hardware e firmware, como criptografia de memória, contratos criptografados e um ultravisor para criar ambientes isolados e seguros para cargas de trabalho.
Os IBM Cloud Virtual Servers for VPC oferecem capacidade de computação em hiperescala com as maiores velocidades de rede e os recursos de rede definidos por software mais seguros disponíveis no IBM Cloud. Construída sobre o IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) e com poderosos processadores Intel® Xeon® de 4ª geração, esta infraestrutura amigável ao desenvolvedor ajuda a impulsionar a inovação de forma mais rápida e fácil com perfis de instância predefinidos, implantação rápida e controle de rede privada em um ambiente de nuvem pública ágil. Escolha multilocatário ou dedicado, adicione GPUs e pague conforme o uso com faturamento mensal, ou reserve sua capacidade com antecedência para custos reduzidos.