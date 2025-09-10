Plataforma IBM Hyper Protect

Proteja seus dados com IBM Z, LinuxONE SEL e tecnologia avançada de computação confidencial

Visão geral da tecnologia SEL Redbook da Hyper Protect Platform
Documentação de referência técnica atualizada 

Saiba mais sobre Computação Confidencial com SUSE Linux Enterprise Base Container Images.

Proteção de dados de ponta a ponta com a IBM

A Hyper Protect Platform usa a tecnologia IBM® Secure Execution for Linux (SEL), introduzida com os sistemas de geração IBM z15® e LinuxONE III, para proteger todo o ciclo de vida da computação. 

A IBM Hyper Protect Platform protege suas aplicações e dados durante todo o seu ciclo de vida. Com a computação confidencial e o controle de chaves criptografadas, você mantém autoridade completa, garantindo que os dados permaneçam seguros em repouso, em trânsito e em uso.

 Entenda o DORA e o papel da computação confidencial
Funcionalidades
Unified Key Orchestrator

Gerencie chaves de criptografia sem dificuldades na IBM® Cloud, AWS, Azure e Google Cloud por meio de uma interface unificada, proporcionando controle centralizado e gerenciamento de chaves simplificado em escala.

Isolamento de tempo de execução de contêineres

Alcance proteção granular para cargas de trabalho com o IBM Secure Execution for Linux®. Obtenha garantia técnica com isolamento em nível de contêiner e provas de conhecimento zero para maior confiança.

Contrato multipartidário criptografado

Aplique políticas com contratos criptografados. Atribua funções e privilégios de forma segura usando princípios zero trust para manter uma separação estrita de funções entre os usuários.

Proteção de dados em repouso incorporada

Proteja dados armazenados com uma raiz de confiança baseada em hardware. O HSM com certificação FIPS 140-2 Nível 4 da IBM oferece a segurança de criptografia em nuvem mais forte do setor.

Secure Build

Garanta que apenas cargas de trabalho verificadas sejam implementadas. Cada compilação gera um registro de atestado assinado, permitindo validação independente sem depender de serviços externos.

Atestado independente

Verifique imagens de contêineres e cargas de trabalho com prova de integridade assinada. Os registros de comprovação confirmam a autenticidade sem exigir serviços de confiança de terceiros.

Produtos e serviços

Os Hyper Protect Services incluem uma série de produtos de segurança que abrangem serviço de gerenciamento de chaves, virtual servers e contêineres.
Tempo de execução do contêiner IBM Hyper Protect
Execute soluções de contêiner seguras e gerenciadas pelo usuário no Red Hat® Virtualization com suporte completo à computação confidencial.
IBM Hyper Protect Confidential Containers
Proteja dados sensíveis no Red Hat OpenShift®, garantindo que nem mesmo os administradores possam acessar ou adulterar as cargas de trabalho.
IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator
Automatize a assinatura segura de ativos digitais com armazenamento a frio orientado por políticas para proteção de transações.
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
Controle chaves de criptografia com HSM FIPS 140-2 Nível 4 em um serviço de gerenciamento de chaves multinuvem dedicado.
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
Execute servidores virtuais Linux no IBM Cloud VPC com imagens de contêiner confiáveis e implementação à prova de adulteração.
IBM Hyper Protect Virtual Servers para IBM Z e LinuxONE
Crie e gerencie aplicativos de nuvem híbrida no IBM Z e LinuxONE enquanto mantém os dados sigilosos protegidos em uso.
Red Hat OpenShift com IBM Secure Execution
Aprimore o Red Hat OpenShift com o IBM SEL, habilitando a computação confidencial para o desenvolvimento seguro de aplicações.
Explore os recursos do produto Contêineres confidenciais com IBM SEL Contêineres Confidenciais com Red Hat OCP e IBM SEL IBM SEL com suporte a adaptadores Crypto Express Confidential Computing Hyper Protect Virtual Server Segunda geração da Hyper Protect Platform Hyper Protect com SUSE Linux Enterprise Base Container Images
Estudos de caso
Conceitos financeiros e de negócios, renderização 3D
Schwarzthal Tech

A Schwarzthal Tech, sediada em Londres, combate o crime financeiro com IA, impulsionando o crescimento através do IBM Hyper Protect Accelerator.

Empresária jovem usando notebook
Jamworks

Parceria com a IBM Hyper Protect para fornecer IA confidencial, mantendo dados sensíveis seguros em todo o processo.

Duas pessoas em frente a uma impressora a jato de tinta
SEAL Systems AG

Aumente a segurança aproveitando o IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC, usando o IBM LinuxONE e a infraestrutura VPC da IBM Cloud.

Empresários conversando em sala de conferências
DIA

Aproveite os Hyper Protect Services para proteger dados e infraestrutura de finanças descentralizadas, ao mesmo tempo que habilita a proteção.

Profissionais usando tablet digital em escritório moderno
UKISS Technology

Usa os Hyper Protect Virtual Servers para construir aplicações seguras para carteiras de autocustódia.

Dois empresários sentados à uma mesa em seus notebooks
Metaco/Ripple

Usa os Hyper Protect Services para proteger a orquestração de recursos digitais, permitindo escala e proteção em nuvem híbrida.

Perguntas frequentes

Explore as perguntas frequentes sobre computação confidencial na IBM.

A IBM Hyper Protect Platform é um pacote de serviços projetado para fornecer um ambiente de nuvem rico em segurança para dados e aplicações de missão crítica em implementações de nuvem híbrida, usando recursos de computação confidencial no IBM Z ou LinuxONE. 

Computação confidencial se refere à proteção de dados em uso por meio do processamento em um Ambiente de Execução Confiável (TEE) atestado e baseado em hardware, permitindo que os dados sejam criptografados e isolados durante o processamento. A IBM Hyper Protect Platform usa esse conceito para proteger dados sigilosos e cargas de trabalho de missão crítica. 

A garantia operacional ajuda a garantir que as operações conduzidas pelos provedores de serviço e outros estejam em conformidade e não comprometam a segurança, seja de forma intencional ou não. Isso se baseia em medidas operacionais, que são falíveis e exigem confiança.

A garantia técnica assegura que os recursos de segurança estejam enraizados na tecnologia, tornando tecnicamente impossível a ocorrência de acessos ou alterações não autorizados. Assim, os dados permanecem sempre protegidos, sem a necessidade de confiar que qualquer pessoa ou organização não use privilégios de acesso em caso de ataques internos ou externos. 

A Hyper Protect Platform usa a tecnologia IBM Secure Execution for Linux, que inclui funcionalidades de hardware e firmware, como criptografia de memória, contratos criptografados e um ultravisor para criar ambientes isolados e seguros para cargas de trabalho. 

Os IBM Cloud Virtual Servers for VPC oferecem capacidade de computação em hiperescala com as maiores velocidades de rede e os recursos de rede definidos por software mais seguros disponíveis no IBM Cloud. Construída sobre o IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) e com poderosos processadores Intel® Xeon® de 4ª geração, esta infraestrutura amigável ao desenvolvedor ajuda a impulsionar a inovação de forma mais rápida e fácil com perfis de instância predefinidos, implantação rápida e controle de rede privada em um ambiente de nuvem pública ágil. Escolha multilocatário ou dedicado, adicione GPUs e pague conforme o uso com faturamento mensal, ou reserve sua capacidade com antecedência para custos reduzidos.

Dê o próximo passo

