Plataforma IBM Hyper Protect

A Hyper Protect Platform usa a tecnologia IBM® Secure Execution for Linux (SEL), introduzida com os sistemas de geração IBM z15® e LinuxONE III, para proteger todo o ciclo de vida da computação.

A IBM Hyper Protect Platform protege suas aplicações e dados durante todo o seu ciclo de vida. Com a computação confidencial e o controle de chaves criptografadas, você mantém autoridade completa, garantindo que os dados permaneçam seguros em repouso, em trânsito e em uso.