Proteger os dados corporativos não é uma tarefa simples, especialmente quando eles estão distribuídos em várias nuvens, aplicações e regiões geográficas. O crescimento dos dados em ambientes de nuvem torna cada vez mais complexo identificar onde estão as informações confidenciais. Ao mesmo tempo, o custo das violações de dados continua aumentando, com consequências financeiras e de reputação devastadoras que parecem não ter fim. Navegar na intrincada rede de conformidade e padrões de privacidade aumenta ainda mais a complexidade da proteção de dados. Para enfrentar esses desafios de forma eficaz, as organizações devem ter uma estratégia abrangente que englobe detecção precoce de riscos, aplicação de políticas e proteção de dados em movimento e em repouso. A automação surgiu como uma ferramenta essencial, simplificando os processos de proteção e remediação de dados.

O IBM Security® Guardium® Insights foi projetado para simplificar e otimizar seus esforços de segurança de dados no ambiente de nuvem híbrida. Com a implementação do Guardium Insights, as organizações podem aumentar a confiança em políticas de segurança de dados e, ao mesmo tempo, promover o aumento da produtividade da equipe com maior visibilidade. Descubra todo o espectro de benefícios que o Guardium Insights oferece por meio de uma demonstração ao vivo.