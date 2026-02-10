Detecção de ameaças mais rápida, desempenho aprimorado e eficiência energética.
O IBM Storage FlashSystem 9600 é a solução ideal para cargas de trabalho grandes, mistas e consolidadas. Entregando velocidade extrema e simplicidade para as cargas de trabalho empresariais mais exigentes.
Até 24 dispositivos flash NVMe de alta disponibilidade em uma gaveta de gabinete de armazenamento 2U com replicação baseada em rede em 3 locais para evitar um ponto único de falha.
A solução inteligente e auto-otimizadora é facilmente gerenciada, permitindo que as organizações superem os desafios de armazenamento de acordo com seu crescimento.
Camadas de alta densidade de armazenamento flash em um pacote acessível incluem compressão e análise preditiva de dados impulsionada por IA.
O FlashCore Module 5 (FCM5) monitora constantemente os dados de cada E/S usando modelos de ML para detectar anomalias como ransomware em menos de um minuto.1
|Especificações:
|Capacidade máxima efetiva dentro de um único gabinete:
- 11,8 PBe
|Largura de banda máxima:
- 86 GB/s
|Formato:
- Gabinete 2U
|Número máximo de portas de E/S:
- 32
|Capacidade máxima efetiva em um FlashSystem grid:
- 377 PBe
|Memória:
- 1,5 TB
- 3 TB
|Conectividade: (opcional)
- 64 Gb/s FC ou NVMe/FC
- 32 Gb/s FC ou NVMe/FC
- 100/40 Gb iSCSI ou NVMe/TCP
- 25/10 Gb/s iSCSI ou NVMe/TCP
|Máximos IOPs (4K leitura atingida)
- 6.3M
Aproveite o software integrado e o sistema operacional de qualidade corporativa que podem renovar seus sistemas de armazenamento legados e protegê-lo contra ataques cibernéticos que estão chegando.Design compacto para pontos de borda com espaço restrito, com recursos consistentes no local e híbridos. Ideal para armazenamento de edge, ambientes virtuais e em contêineres.
Contate um consultor para obter ajuda na configuração de um IBM Storage FlashSystem para as necessidades de sua empresa.
1 Experimentos internos da IBM Research demonstraram a detecção de ransomware em menos de um minuto após o início do processo de criptografia. O experimento foi realizado em um FlashSystem 5200 com 6 FCMs e firmware 4.1. O 5200 utilizava software em nível GA 8.6.3. O host conectado ao 5200 executava Linux com sistema de arquivos XFS. Nesse caso específico, foi utilizado o simulador de ransomware da IBM chamado WannaLaugh. O sistema subjacente deve ser compatível com FCM 4.1 e com software carregado para receber os resultados obtidos.