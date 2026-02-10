Seja o primeiro a saber

IBM Storage FlashSystem 9600

Detecção de ameaças mais rápida, desempenho aprimorado e eficiência energética.

Vista aproximada do módulo de servidor do IBM FlashSystem 9600
Evento virtual ao vivo: O futuro do armazenamento chega em fevereiro de 2026
A próxima evolução do armazenamento da IBM está chegando e está redefinindo o que o armazenamento pode fazer por sua empresa: uma base mais inteligente e orientada por IA para o seu futuro. Participe conosco na terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 - 11h (horário de Brasília)
Resiliência reinventada: construa uma estratégia de resiliência cibernética pronta para o futuro e orientada por IA
Os ataques cibernéticos estão se acelerando. As regulamentações estão ficando mais rígidas. Sua estratégia está pronta? Assista à reprise.

Desempenho de ponta para cargas de trabalho exigentes

O IBM Storage FlashSystem 9600 é a solução ideal para cargas de trabalho grandes, mistas e consolidadas. Entregando velocidade extrema e simplicidade para as cargas de trabalho empresariais mais exigentes.

 Webinar sob demanda: Aumente a segurança de seus dados agora com o IBM Power Cyber Vault: a melhor solução contra as ameaças atuais!
Redundância de alto desempenho

Até 24 dispositivos flash NVMe de alta disponibilidade em uma gaveta de gabinete de armazenamento 2U com replicação baseada em rede em 3 locais para evitar um ponto único de falha.
Escalável para ambientes de qualquer tamanho

A solução inteligente e auto-otimizadora é facilmente gerenciada, permitindo que as organizações superem os desafios de armazenamento de acordo com seu crescimento.
Solução econômica e de alto valor

Camadas de alta densidade de armazenamento flash em um pacote acessível incluem compressão e análise preditiva de dados impulsionada por IA.
Resiliência cibernética até o núcleo

O FlashCore Module 5 (FCM5) monitora constantemente os dados de cada E/S usando modelos de ML para detectar anomalias como ransomware em menos de um minuto.1

Veja o quanto você pode economizar com o IBM FlashSystem

Insira os detalhes do seu ambiente de armazenamento para estimar seu TCO e a economia aproximada que o FlashSystem pode oferecer.

avaliações

Especificações

Especificações:
Capacidade máxima efetiva dentro de um único gabinete:
- 11,8 PBe 		Largura de banda máxima:
- 86 GB/s 
Formato:
- Gabinete 2U  		Número máximo de portas de E/S: 
- 32
Capacidade máxima efetiva em um FlashSystem grid:
- 377 PBe		Memória: 
- 1,5 TB
- 3 TB

Conectividade: (opcional)
- 64 Gb/s FC ou NVMe/FC
- 32 Gb/s FC ou NVMe/FC
- 100/40 Gb iSCSI ou NVMe/TCP
- 25/10 Gb/s iSCSI ou NVMe/TCP

Máximos IOPs (4K leitura atingida)
- 6.3M

Saiba mais sobre as opções do FlashSystem.

Explore detalhes técnicos, funcionalidades e casos de uso dos principais produtos de armazenamento flash.

Rápido. Inteligente. Acessível

Aproveite o software integrado e o sistema operacional de qualidade corporativa que podem renovar seus sistemas de armazenamento legados e protegê-lo contra ataques cibernéticos que estão chegando.Design compacto para pontos de borda com espaço restrito, com recursos consistentes no local e híbridos. Ideal para armazenamento de edge, ambientes virtuais e em contêineres.

Casos de uso

Sustentabilidade do armazenamento
Invista em armazenamento de dados denso e eficiente em termos de energia que faça a diferença.
Data center sem supervisão
Veja todos os seus dados em um só lugar e utilize camadas de dados orientadas por IA.
Mais resiliência cibernética
Recupere dados com rapidez e sem interrupções em caso de ataques cibernéticos.
Análise de dados de armazenamento
Análise de armazenamento mais rápida e tempo de insight reduzido usando ferramentas desenvolvidas com análise de armazenamento flash.

Recursos

Avaliação
Disponibilidade de máquina para avaliação sem custo em suas instalações (consulte a lista de países)
Webinar sob demanda
Mais força, mais agilidade e menos confusão com o IBM FlashSystem.
IBM Redbook
Melhores práticas e diretrizes de desempenho do IBM Storage FlashSystem
Relatório de analistas
Custos de armazenamento 40% a 90% menores com o IBM FlashSystem.
Próximas etapas

Contate um consultor para obter ajuda na configuração de um IBM Storage FlashSystem para as necessidades de sua empresa.

Notas de rodapé

Experimentos internos da IBM Research demonstraram a detecção de ransomware em menos de um minuto após o início do processo de criptografia. O experimento foi realizado em um FlashSystem 5200 com 6 FCMs e firmware 4.1. O 5200 utilizava software em nível GA 8.6.3. O host conectado ao 5200 executava Linux com sistema de arquivos XFS. Nesse caso específico, foi utilizado o simulador de ransomware da IBM chamado WannaLaugh. O sistema subjacente deve ser compatível com FCM 4.1 e com software carregado para receber os resultados obtidos.