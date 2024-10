O complemento do IBM Envizi Planning Analytics atende aos requisitos exclusivos de planejamento e previsão ambiental, social e de governança (ESG) como parte de um pacote de planejamento integrado de todo o negócio. A solução combina o avançado modelo de dados de ESG do Envizi e a plataforma de planejamento e previsão estabelecida da IBM, o IBM Planning Analytics.

O complemento do IBM Envizi Planning Analytics traz recursos de planejamento e previsão de alto nível para a área de sustentabilidade. Os profissionais de sustentabilidade, finanças e planejamento podem fazer previsões e planejamento com confiança para atender aos requisitos de divulgação de ESG e criar planos de transição climática com base em dados.