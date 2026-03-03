IBM Envizi Emissions API

Lógica de cálculo de emissões confiável para desenvolvedores e ISVs

Cálculos complexos de carbono simplificados

O Envizi Emissions API permite que desenvolvedores e fornecedores independentes de software (ISVs) incorporem recursos de cálculo de emissões diretamente em suas próprias aplicações. A API expõe a extensa biblioteca de fatores de emissões e as metodologias de contabilidade padronizadas do Envizi, permitindo que as equipes criem soluções personalizadas sem desenvolver e manter lógicas de emissões e registros de fatores por conta própria.

Ao aproveitar o conhecimento especializado do Envizi, as equipes de desenvolvimento podem acelerar o tempo de lançamento no mercado e, ao mesmo tempo, garantir que os cálculos estejam alinhados com normas globalmente reconhecidas.

Integração amigável para desenvolvedores
Incorpore cálculos de emissões diretamente a seu software usando APIs REST. Envie dados de atividades da sua aplicação e retorne resultados precisos de CO₂e em tempo real — integre sem dificuldades os insights de carbono aos fluxos de trabalho, dashboards e experiências de usuário existentes sem interromper sua arquitetura.

Escalável e pronto para empresas 
Apoie com confiança os cálculos de emissões em vários clientes, regiões e casos de uso de alto volume.

Características do módulo

Solução independente de aplicações

O Emissions API foi desenvolvido para fácil integração, permitindo que organizações de todos os setores potencializem um amplo espectro de casos de uso de emissões e sustentabilidade.

Cálculos alinhados ao protocolo de GEE

Cálculos de emissões padronizados em todos os Escopos 1, 2 e 3, fornecendo cálculos transparentes, consistentes e em conformidade.

Catálogo de fatores de emissão

Acesse uma biblioteca gerenciada e reconhecida globalmente de conjuntos de dados de fatores de emissão globais, regionais e específicos do setor, garantindo que os cálculos utilizem fatores atualizados e transparentes sem a complexidade de criar, manter ou atualizar uma biblioteca interna de fatores de emissão.

Orientação detalhada

Acesse coleções abrangentes de APIs junto com um SDK para Python

 
Cálculos de emissões na ponta dos dedos
Reduza o tempo de lançamento no mercado

Lance funcionalidades de emissões rapidamente, sem a pressão de fornecer fatores de emissão ou o fardo de criar uma lógica de cálculo complexa internamente.
Minimize a sobrecarga da infraestrutura

A arquitetura de API sem armazenamento de dados e sem estado significa menor carga para a infraestrutura da plataforma de software, com menos preocupações com proteção de dados e hospedagem.
Menor ônus de manutenção

Os fatores e as metodologias de emissão são gerenciados de forma centralizada, garantindo que os usuários obtenham benefício automaticamente das últimas atualizações sem a necessidade de esforço manual.
Projeto centrado no desenvolvedor

Documentação clara, código de amostra e acesso à área de testes para integração rápida.
Arquitetura de implementação modular

Projetado para flexibilidade — use a API para criar, estender ou incorporar lógica de emissões onde for necessário.

Perguntas frequentes

Não. O Envizi Emissions API foi projetado para desenvolvedores, equipes de produtos de software e ISVs para incorporar cálculos de emissões em soluções de software existentes. As empresas que exigem fluxos de trabalho governados, controles e relatórios prontos para auditoria devem usar as soluções Emissions Accounting do Envizi.

O Envizi Emissions Calculations in Excel foi desenvolvido para usuários corporativos que desejam calcular emissões diretamente no Excel — sem necessidade de programação.  O Envizi Emissions API foi desenvolvido para desenvolvedores e ISVs que criam suas próprias soluções de emissões.

O Envizi Emissions API usa fatores de emissões governados pelo Envizi para os Escopos 1, 2 e 3.

