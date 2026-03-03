IBM Envizi Emissions API

O Envizi Emissions API permite que desenvolvedores e fornecedores independentes de software (ISVs) incorporem recursos de cálculo de emissões diretamente em suas próprias aplicações. A API expõe a extensa biblioteca de fatores de emissões e as metodologias de contabilidade padronizadas do Envizi, permitindo que as equipes criem soluções personalizadas sem desenvolver e manter lógicas de emissões e registros de fatores por conta própria.

Ao aproveitar o conhecimento especializado do Envizi, as equipes de desenvolvimento podem acelerar o tempo de lançamento no mercado e, ao mesmo tempo, garantir que os cálculos estejam alinhados com normas globalmente reconhecidas.



Integração amigável para desenvolvedores

Incorpore cálculos de emissões diretamente a seu software usando APIs REST. Envie dados de atividades da sua aplicação e retorne resultados precisos de CO₂e em tempo real — integre sem dificuldades os insights de carbono aos fluxos de trabalho, dashboards e experiências de usuário existentes sem interromper sua arquitetura.



Escalável e pronto para empresas

Apoie com confiança os cálculos de emissões em vários clientes, regiões e casos de uso de alto volume.