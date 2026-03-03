IBM Envizi Emissions API

Lógica de cálculo de emissões confiável para desenvolvedores e ISVs
O Envizi Emissions API permite que desenvolvedores e fornecedores independentes de software (ISVs) incorporem recursos de cálculo de emissões diretamente em suas próprias aplicações. A API expõe a extensa biblioteca de fatores de emissões e as metodologias de contabilidade padronizadas do Envizi, permitindo que as equipes criem soluções personalizadas sem desenvolver e manter lógicas de emissões e registros de fatores por conta própria.
Ao aproveitar o conhecimento especializado do Envizi, as equipes de desenvolvimento podem acelerar o tempo de lançamento no mercado e, ao mesmo tempo, garantir que os cálculos estejam alinhados com normas globalmente reconhecidas.
Integração amigável para desenvolvedores
Incorpore cálculos de emissões diretamente a seu software usando APIs REST. Envie dados de atividades da sua aplicação e retorne resultados precisos de CO₂e em tempo real — integre sem dificuldades os insights de carbono aos fluxos de trabalho, dashboards e experiências de usuário existentes sem interromper sua arquitetura.
Escalável e pronto para empresas
Apoie com confiança os cálculos de emissões em vários clientes, regiões e casos de uso de alto volume.
O Emissions API foi desenvolvido para fácil integração, permitindo que organizações de todos os setores potencializem um amplo espectro de casos de uso de emissões e sustentabilidade.
Cálculos de emissões padronizados em todos os Escopos 1, 2 e 3, fornecendo cálculos transparentes, consistentes e em conformidade.
Acesse uma biblioteca gerenciada e reconhecida globalmente de conjuntos de dados de fatores de emissão globais, regionais e específicos do setor, garantindo que os cálculos utilizem fatores atualizados e transparentes sem a complexidade de criar, manter ou atualizar uma biblioteca interna de fatores de emissão.
Acesse coleções abrangentes de APIs junto com um SDK para Python
Lance funcionalidades de emissões rapidamente, sem a pressão de fornecer fatores de emissão ou o fardo de criar uma lógica de cálculo complexa internamente.
A arquitetura de API sem armazenamento de dados e sem estado significa menor carga para a infraestrutura da plataforma de software, com menos preocupações com proteção de dados e hospedagem.
Os fatores e as metodologias de emissão são gerenciados de forma centralizada, garantindo que os usuários obtenham benefício automaticamente das últimas atualizações sem a necessidade de esforço manual.
Documentação clara, código de amostra e acesso à área de testes para integração rápida.
Projetado para flexibilidade — use a API para criar, estender ou incorporar lógica de emissões onde for necessário.
Não. O Envizi Emissions API foi projetado para desenvolvedores, equipes de produtos de software e ISVs para incorporar cálculos de emissões em soluções de software existentes. As empresas que exigem fluxos de trabalho governados, controles e relatórios prontos para auditoria devem usar as soluções Emissions Accounting do Envizi.
O Envizi Emissions Calculations in Excel foi desenvolvido para usuários corporativos que desejam calcular emissões diretamente no Excel — sem necessidade de programação. O Envizi Emissions API foi desenvolvido para desenvolvedores e ISVs que criam suas próprias soluções de emissões.
O Envizi Emissions API usa fatores de emissões governados pelo Envizi para os Escopos 1, 2 e 3.
Tudo pronto para refinar sua contabilidade de emissões de GEE?
Entenda melhor o IBM Envizi e como ele pode ajudar a calcular, rastrear e relatar suas emissões de gases de efeito estufa.