As APIs geoespaciais fornecem um armazenamento de dados geoespaciais temporais e um mecanismo de análise de dados capaz de realizar consultas rápidas e complexas, revelando as principais relações entre as camadas de dados.



A biblioteca de conjuntos de dados inclui camadas de dados selecionadas de diversas categorias. Por exemplo, para obter insights sobre o clima com base na elevação, você pode criar uma consulta que combine dados meteorológicos e de elevação de várias regiões do mundo nos últimos dois anos.



Outros insights possíveis podem incluir o cálculo do índice de vegetação por diferença normalizada para áreas com elevação acima de 1.000 metros. Outra possibilidade seria calcular as mudanças na biomassa acima do solo ao longo de vários anos em áreas do Brasil, considerando o cenário do Regulamento sobre Desmatamento da União Europeia.