Para desenvolver a próxima geração de sistemas e produtos aeroespaciais e de defesa, as empresas líderes estão usando as soluções IBM Engineering Lifecycle Management (ELM). Acelere a prontidão do seu processo com os padrões do setor, como DO-178C e ARP 4754A/4761, acelere o desenvolvimento aproveitando a rastreabilidade total, desde os requisitos até a entrega, e melhore muito a qualidade, detectando os problemas com antecedência para reduzir os defeitos.