Ciência de dados simplificada A IA Driverless H2O remove muitas das barreiras significativas que impedem as organizações de adotar o aprendizado de máquina, desempenhando a função de um cientista de dados especialista e dando mais poder às equipes novatas e especializadas.



A IA Driverless H2O é mais poderosa quando executada nos IBM® Power Systems, que suportam os requisitos intensos de processamento de dados e memória dessas cargas de trabalho.



A tecnologia Driverless elimina a necessidade de uma engenharia de recursos extensa e cara antecipada, além de automatizar a validação e o ajuste do modelo. A IA H2O atende a uma rede de mais de 200.000 cientistas de dados com sua plataforma de aprendizado de máquina de código aberto.

Benefícios Automatize o trabalho inicial A engenharia de recursos, o ajuste de modelo e a visualização são tratados automaticamente pelo software Tempo de insight mais rápido Reduza o tempo de treinamento de meses para horas com a engenharia automatizada de recursos Pronto para a empresa Protegido com LDAP e Kerberos e escalável para trabalhar com fontes de dados empresariais Dados confiáveis e em conformidade Assegure que seus insights de dados sejam infalíveis com explicações concisas e de fácil compreensão das decisões e da documentação automática Saiba mais sobre o IBM® Power Aproveite ao máximo a IA H2O Driverless com o hardware IBM® Power criado para o intenso processamento de dados e requisitos de memória do aprendizado de máquina