IBM Sterling Document Conversion Services

Elimine transações manuais sem pedir que mudem sua maneira de fazer negócios

Assista ao vídeo (01:46)
Foto aérea de caminhões estacionados

Migre para o EDI

O IBM® Sterling Document Conversion Services converte documentos não estruturados, como faxes, e-mails e PDFs, em EDI ou outro formato estruturado, oferecendo uma alternativa eletrônica a esses tipos de transações manuais ineficientes. 

 Veja como a Greenworks Tools usa o IBM Sterling
OCR Advanced para ler imagens

Traduza todas as imagens de texto impressas com OCR avançado, inclusive as de baixa qualidade.
Compatível com vários idiomas

Converta documentos em idiomas estrangeiros com EDI. Mais de 40 idiomas são compatíveis.
Tratamento personalizado de exceções

Personalize e defina exceções distintas para documentos específicos de seus clientes.
Tecnologia ICR para reconhecer manuscritos

Interprete textos impressos à mão de forma livre com o Reconhecimento Inteligente de Caracteres (ICR).
Funcionalidades Automatize transações manuais

Reduza erros e economize até 160 horas por semana, eliminando a necessidade de redigitação e o processamento manual de pedidos por correio, fax e telefone.

 Personalize processos e diminua custos

Melhore a eficiência e reduza os custos operacionais usando o EDI, que automatiza as traduções de documentos sem papel.

 Tenha maior visibilidade

Simplifique seu fluxo de pedidos com visibilidade e capacidade de resposta aprimoradas.
Toda essa iniciativa de implementação do B2B Integrator e de serviços de conversão de documentos é da IBM, e a IBM criou uma grande marca para si mesma dentro de nossa organização.
Erik Andersen Vice-presidente Sênior de TI MISUMI USA

Produtos relacionados

IBM Sterling B2B Integration SaaS

Simplifique a conectividade e aprofunde a visibilidade do ciclo de vida das transações B2B com uma rede de negócios digital habilitada por IA na nuvem.

 IBM Sterling Transaction Manager

Digitalize e automatize transações B2B manuais com parceiros comerciais não técnicos por meio de um portal com base na Web.

 IBM Sterling Catalog Manager

Crie e distribua conteúdo rico de produtos automaticamente com um catálogo digital de produtos.

 IBM Sterling Supply Chain Business Network

Simplifique a conectividade e aprofunde a visibilidade do ciclo de vida das transações B2B com uma rede de negócios digital habilitada por IA na nuvem.
Dê o próximo passo

Comece com um vídeo do produto ou agende uma reunião com um especialista da IBM.

 Assista ao vídeo (01:46)
Outras maneiras de explorar Blog Comunidade Avaliação sem custo