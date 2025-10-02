Elimine transações manuais sem pedir que mudem sua maneira de fazer negócios
O IBM® Sterling Document Conversion Services converte documentos não estruturados, como faxes, e-mails e PDFs, em EDI ou outro formato estruturado, oferecendo uma alternativa eletrônica a esses tipos de transações manuais ineficientes.
Traduza todas as imagens de texto impressas com OCR avançado, inclusive as de baixa qualidade.
Converta documentos em idiomas estrangeiros com EDI. Mais de 40 idiomas são compatíveis.
Personalize e defina exceções distintas para documentos específicos de seus clientes.
Interprete textos impressos à mão de forma livre com o Reconhecimento Inteligente de Caracteres (ICR).
Reduza erros e economize até 160 horas por semana, eliminando a necessidade de redigitação e o processamento manual de pedidos por correio, fax e telefone.
Melhore a eficiência e reduza os custos operacionais usando o EDI, que automatiza as traduções de documentos sem papel.
Simplifique seu fluxo de pedidos com visibilidade e capacidade de resposta aprimoradas.
Simplifique a conectividade e aprofunde a visibilidade do ciclo de vida das transações B2B com uma rede de negócios digital habilitada por IA na nuvem.
Digitalize e automatize transações B2B manuais com parceiros comerciais não técnicos por meio de um portal com base na Web.
Crie e distribua conteúdo rico de produtos automaticamente com um catálogo digital de produtos.
Simplifique a conectividade e aprofunde a visibilidade do ciclo de vida das transações B2B com uma rede de negócios digital habilitada por IA na nuvem.