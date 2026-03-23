O IBM Db2 Genius Hub é uma experiência de console impulsionada por IA que impulsiona o banco de dados autônomo do Db2 com suas funcionalidades. Ele correlaciona continuamente sinais de desempenho e contexto operacional em todo o seu patrimônio Db2. As equipes podem entender rapidamente o que mudou, por que aconteceu e o que fazer em seguida com recomendações ideais respaldadas pelo conhecimento especializado da IBM. Isso funciona com uma operação autônoma human-in-the-loop, onde é seguro e governado, permitindo que as equipes adotem a autonomia em seu próprio ritmo, mantendo a transparência e o controle em todos os ambientes de produção.



Criado para oferecer confiança empresarial, o Db2 Genius Hub reduz a sobrecarga manual e transfere as equipes do combate a incêndios reativo para o gerenciamento proativo, ajudando a melhorar o tempo de atividade e reduzir o risco de downtime.