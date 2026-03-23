Db2 Genius Hub: impulsionando a experiência autônoma

Impulsionado por IA. Adaptável. Projetado para administradores de bancos de dados que querem reduzir os imprevistos e aumentar o controle.

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Captura de tela da interface do produto Db2 Intelligence Center
A minimalist icon representing a cloud database, featuring a gradient blue palette. The design includes a cloud outline and a cylindrical database symbol in the center. The visual style is clean and modern, suitable for tech-related contexts.
Junte-se a nós em Nova York para dar uma primeira olhada na experiência do banco de dados autônomo do Db2 com o Db2 Genius Hub.
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Visão geral

O IBM Db2 Genius Hub é uma experiência de console impulsionada por IA que impulsiona o banco de dados autônomo do Db2 com suas funcionalidades. Ele correlaciona continuamente sinais de desempenho e contexto operacional em todo o seu patrimônio Db2. As equipes podem entender rapidamente o que mudou, por que aconteceu e o que fazer em seguida com recomendações ideais respaldadas pelo conhecimento especializado da IBM. Isso funciona com uma operação autônoma human-in-the-loop, onde é seguro e governado, permitindo que as equipes adotem a autonomia em seu próprio ritmo, mantendo a transparência e o controle em todos os ambientes de produção.

Criado para oferecer confiança empresarial, o Db2 Genius Hub reduz a sobrecarga manual e transfere as equipes do combate a incêndios reativo para o gerenciamento proativo, ajudando a melhorar o tempo de atividade e reduzir o risco de downtime.

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Ilustração de um formulário de papel dentro de um círculo incompleto
O Db2 define o novo padrão como o banco de dados autônomo para a era agêntica
A experiência de banco de dados autônomo do Db2 está revolucionando as operações do Db2 baseadas no recém-lançado IBM Db2 Genius Hub
Funcionalidades
Manutenção agêntica

Redução de 25% nos custos de gerenciamento

Automatize tarefas críticas, como ajuste e aplicação de patches. Cada ação é observável e reversível, garantindo autonomia operacional sem sacrificar o controle.

Atividades:

  • Instalação e atualizações do mecanismo
  • Otimização do desempenho do banco de dados
  • Verificação de integridade
  • Backups e preparação para recuperação (em breve)
  • Verificações de integridade e limpeza (em breve)
Cura agêntica

Redução de 30% na intervenção manual

Monitore continuamente os padrões de uso, detectando anomalias precocemente. Isso reduz a probabilidade de incidentes com a SEV-1 e garante que o trabalho planejado tenha prioridade em relação ao combate a incêndios.

Atividades:

  • Detecção e resolução de anomalias veja a demonstração
  • Resolução de problemas de bloqueio
  • Resolução de derramamento de consultas
  • Resolução de enfileiramento de cargas de trabalho
Resposta agêntica

Redução de 30% no tempo de resolução

Quando surgirem problemas, explique o que mudou, por que isso é importante e como lidar com isso, economizando horas de análise da causa raiz. Todas as recomendações são auditáveis, ajudando a construir confiança.

Atividades:

  • Determinação de problemas de desempenho
  • O que mudou na análise de dados para gerenciamento de incidentes,veja a demonstração
  • Telemetria conversacional veja a demonstração
  • Pesquisa com raciocínio multietapas
  • Relatório de resumo de incidentes
  • Log analysis para determinação avançada de problemas

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