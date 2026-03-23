Impulsionado por IA. Adaptável. Projetado para administradores de bancos de dados que querem reduzir os imprevistos e aumentar o controle.
O IBM Db2 Genius Hub é uma experiência de console impulsionada por IA que impulsiona o banco de dados autônomo do Db2 com suas funcionalidades. Ele correlaciona continuamente sinais de desempenho e contexto operacional em todo o seu patrimônio Db2. As equipes podem entender rapidamente o que mudou, por que aconteceu e o que fazer em seguida com recomendações ideais respaldadas pelo conhecimento especializado da IBM. Isso funciona com uma operação autônoma human-in-the-loop, onde é seguro e governado, permitindo que as equipes adotem a autonomia em seu próprio ritmo, mantendo a transparência e o controle em todos os ambientes de produção.
Criado para oferecer confiança empresarial, o Db2 Genius Hub reduz a sobrecarga manual e transfere as equipes do combate a incêndios reativo para o gerenciamento proativo, ajudando a melhorar o tempo de atividade e reduzir o risco de downtime.
Redução de 25% nos custos de gerenciamento
Automatize tarefas críticas, como ajuste e aplicação de patches. Cada ação é observável e reversível, garantindo autonomia operacional sem sacrificar o controle.
Atividades:
Redução de 30% na intervenção manual
Monitore continuamente os padrões de uso, detectando anomalias precocemente. Isso reduz a probabilidade de incidentes com a SEV-1 e garante que o trabalho planejado tenha prioridade em relação ao combate a incêndios.
Atividades:
Redução de 30% no tempo de resolução
Quando surgirem problemas, explique o que mudou, por que isso é importante e como lidar com isso, economizando horas de análise da causa raiz. Todas as recomendações são auditáveis, ajudando a construir confiança.
Atividades:
Leia de especialistas no assunto da IBM, aprenda com as experiências de outros usuários do Db2 e aproveite a oportunidade para compartilhar suas próprias melhores práticas.