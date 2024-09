O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Db2® facilita a configuração, operação e escalabilidade de implementações de Db2 na nuvem. Ele combina a simplicidade e a disponibilidade do Amazon RDS — um serviço de banco de dados relacional gerenciado que automatiza a administração do banco de dados em um ambiente de nuvem com alta segurança e conformidade — com a experiência do IBM Db2 na execução de cargas de trabalho de banco de dados de missão crítica do mundo inteiro. O Amazon RDS para Db2 permite que sua empresa:

Economize tempo e custos no gerenciamento de tarefas tediosas de banco de dados com um serviço totalmente gerenciado

Garanta a segurança e a conformidade de seus dados

Integre-se nativamente com ofertas de dados e IA da AWS e da IBM

Migre facilmente do Db2 e do Oracle no local

Pague conforme o uso e traga sua própria licença para clientes do Db2