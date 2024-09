Com a ajuda da DXC Technology, parceira de negócios da IBM, a O-I decidiu migrar seus dados para a plataforma IBM Db2. "Quando analisamos nosso relacionamento com a IBM ao longo dos anos, vimos uma ótima oportunidade de não apenas olhar para o nosso custo total de propriedade, mas trabalhar com uma empresa de confiança", diz Masney.

Entretanto, transições desse porte exigem coordenação precisa e forte apoio de parceiros tecnológicos. Masney explica: "É necessário garantir que seja feito corretamente e com integridade. Felizmente, a IBM tem metodologia para migrar de qualquer plataforma de banco de dados de outro fornecedor para uma plataforma IBM Db2. É bem conhecido e bem documentado. Executamos o processo e ele correu muito, muito bem — dentro do prazo, do orçamento e do planejado.”

Mesmo quando surgiram pequenos problemas, a equipe da IBM estava disponível para resolvê-los rapidamente. "Eu podia contar com a equipe da IBM para nos ajudar. Eles faziam parte da equipe", diz Masney."

Com uma organização tão geograficamente diversa como a O-I, evitar tempo de inatividade durante uma transição como esta pode ser particularmente difícil. Um horário que funcione na Ásia pode não funcionar na América do Norte, e vice-versa. E com cada migração, as equipes da O-I, DXC e IBM também realizaram um teste prático. No total, o projeto incluiu mais de 100 migrações durante um período de seis meses, realizadas exclusivamente nos fins de semana.

“A empresa nem percebeu”, diz Case. “Eles saíram na sexta-feira; estavam no SAP. Eles voltaram na segunda-feira; estavam no SAP. Eles não tinham ideia de que o banco de dados subjacente havia mudado."