IBM Content Collector é uma família de produtos projetados para coletar, aprimorar e gerenciar e-mails, sistemas de arquivos e dados e documentos SAP. Seus recursos identificam e arquivam conteúdo com base no valor comercial e garantem que o conteúdo essencial seja protegido e retido. O conjunto abrangente de soluções oferece uma estratégia para extrair valor do seu conteúdo.