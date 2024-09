O IBM Content Collector for Microsoft SharePoint fornece coleta e arquivamento de conteúdo do SharePoint e estende os recursos para aproveitar o gerenciamento de conteúdo corporativo IBM e o gerenciamento de processos de negócios. O Content Collector for Microsoft SharePoint coleta e arquiva conteúdo de bibliotecas de documentos do SharePoint, wikis e blogs e pode restaurar documentos arquivados.