O IBM® Content Collector for Email fornece recursos de coleta e arquivamento para sistemas de e-mail na nuvem e no local. Ele ajuda a aumentar a eficiência, reduzir os custos de TI e cumprir as obrigações legais e de conformidade para a retenção de mensagens. Usando uma abordagem baseada em valor, ele alinha o custo do arquivamento de dados com o valor desses dados e permite que você crie políticas para reduzir o espaço de armazenamento, mantendo os dados usados com frequência.