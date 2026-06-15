Vá além do Kafka com o IBM Confluent

Construa com uma plataforma completa de fluxo de dados para potencializar a IA, a análise de dados e as aplicações com dados enriquecidos, confiáveis e em tempo real

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Renderização gráfica de um stack de tecnologia com dados estruturados e não estruturados com o watsonx.data

Pare de gerenciar o Kafka.
Comece a transmitir valor.

Dados fragmentados desaceleram a adoção de IA

As aplicações nativas de IA e a análise de dados param quando o contexto chega atrasado, é incompleto ou não é confiável. Uma stack do Apache Kafka autogerenciada com integrações para processamento e governança deixa os dados isolados entre sistemas, força as equipes a trabalhar com dados obsoletos e reduz a confiança.

O contexto em tempo real impulsiona a prontidão da IA

O IBM Confluent oferece às equipes uma plataforma completa de fluxo de dados. Conecte todas as fontes, enriqueça dados em movimento e entregue um contexto confiável em tempo real com recursos integrados, para as equipes se dedicarem à construção de funcionalidades, não em gerenciar infraestrutura.

Visão de quatro pessoas participando de uma sessão de brainstorming de Design Thinking em torno de dois grandes quadros brancos cheios de notas adesivas coloridas e ideias manuscritas.

IBM Confluent em ação

Veja como o IBM Confluent simplifica o fluxo de dados. Não é necessário se inscrever.

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Benefícios

Migre Kafka sem downtime

A combinação única de ferramentas, suporte e ecossistemas disponibilizados pelo IBM Confluent possibilita descoberta, provisionamento, migração de dados e migração de clientes totalmente automáticos, além de comprimir os cronogramas e reduzir os riscos.
Acesse e enriqueça dados de todos os sistemas

Conecte qualquer fonte de dados em poucos minutos com conectores construídos previamente e totalmente gerenciados e processos em movimento com processamento de fluxo nativo. Substitua os backlogs de integração por fluxos reutilizáveis para potencializar a análise de dados, a IA, as aplicações e os fluxos de trabalho operacionais de uma única fonte confiável.
Unifique o Kafka em todos os ambientes

Uma arquitetura de plataforma única garante recursos consistentes, governança e um modelo operacional em todos os ambientes. O IBM Confluent Unified Stream Manager oferece um painel de controle unificado em todas as implementações.
Aposente o imposto de engenharia

Automatize a escala, os upgrades e o balanceamento com uma plataforma totalmente gerenciada que oferece contratos de nível de serviço com tempo de atividade de 99,99%. Isso ajuda a reduzir o esforço manual envolvido no gerenciamento de partições, reinicializações contínuas e resposta a incidentes.
Casos de uso relacionados
Fileiras de racks de servidores cheios de hardware e maços densos de cabos de rede vermelhos, azuis e pretos em um data center
Replicação híbrida e multinuvem

Espelhe dados em nuvens (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud) e ambientes locais para recuperação de desastres e disponibilidade global, sem expansão operacional.

 Saiba mais
Ilustração de uma fita entrelaçada com pinos brancos sobre fundo cinza. A fita passa do azul profundo para o roxo.
Customer 360 e personalização

Unifique dados de clientes como fluxos de cliques, transações e CRM em tempo real para oferecer recomendações hiperpersonalizadas e as próximas melhores ofertas e aumentar as taxas de conversão.

 Saiba mais
Mulher sentada em um trem olhando para o telefone
Detecção de fraudes em tempo real

Processe fluxos de alta taxa de transferência com latência de milissegundos para detectar e bloquear ameaças quase em tempo real, eliminar atrasos em lotes e proteger a receita e a confiança.

 Saiba mais

Recursos

Como a McAfee modernizou sua arquitetura com o IBM Confluent
Como o fluxo de dados em tempo real pode proporcionar vantagem competitiva
As seis principais razões pelas quais os projetos do Apache Kafka fracassam
Os dez principais casos de uso para começar a usar fluxo de dados
Boas equipes gerenciam o Kafka. Equipes eficientes utilizam o IBM Confluent.
Dê o próximo passo

Com o IBM Confluent, você pode criar uma plataforma de dados inteligente para IA agêntica que apresente dados confiáveis em todos os ambientes, aplicações e APIs.

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