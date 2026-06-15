Construa com uma plataforma completa de fluxo de dados para potencializar a IA, a análise de dados e as aplicações com dados enriquecidos, confiáveis e em tempo real
As aplicações nativas de IA e a análise de dados param quando o contexto chega atrasado, é incompleto ou não é confiável. Uma stack do Apache Kafka autogerenciada com integrações para processamento e governança deixa os dados isolados entre sistemas, força as equipes a trabalhar com dados obsoletos e reduz a confiança.
O IBM Confluent oferece às equipes uma plataforma completa de fluxo de dados. Conecte todas as fontes, enriqueça dados em movimento e entregue um contexto confiável em tempo real com recursos integrados, para as equipes se dedicarem à construção de funcionalidades, não em gerenciar infraestrutura.
Veja como o IBM Confluent simplifica o fluxo de dados. Não é necessário se inscrever.
A combinação única de ferramentas, suporte e ecossistemas disponibilizados pelo IBM Confluent possibilita descoberta, provisionamento, migração de dados e migração de clientes totalmente automáticos, além de comprimir os cronogramas e reduzir os riscos.
Conecte qualquer fonte de dados em poucos minutos com conectores construídos previamente e totalmente gerenciados e processos em movimento com processamento de fluxo nativo. Substitua os backlogs de integração por fluxos reutilizáveis para potencializar a análise de dados, a IA, as aplicações e os fluxos de trabalho operacionais de uma única fonte confiável.
Uma arquitetura de plataforma única garante recursos consistentes, governança e um modelo operacional em todos os ambientes. O IBM Confluent Unified Stream Manager oferece um painel de controle unificado em todas as implementações.
Automatize a escala, os upgrades e o balanceamento com uma plataforma totalmente gerenciada que oferece contratos de nível de serviço com tempo de atividade de 99,99%. Isso ajuda a reduzir o esforço manual envolvido no gerenciamento de partições, reinicializações contínuas e resposta a incidentes.
Espelhe dados em nuvens (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud) e ambientes locais para recuperação de desastres e disponibilidade global, sem expansão operacional.
Unifique dados de clientes como fluxos de cliques, transações e CRM em tempo real para oferecer recomendações hiperpersonalizadas e as próximas melhores ofertas e aumentar as taxas de conversão.
Processe fluxos de alta taxa de transferência com latência de milissegundos para detectar e bloquear ameaças quase em tempo real, eliminar atrasos em lotes e proteger a receita e a confiança.