Webinar sob demanda

Participe com Sophia Jiang, gerente sênior de marketing de produtos do IBM Confluent, enquanto ela conversa com Rupin Kakkar, diretor, líder de arquitetura de nuvem, engenharia de plataformas de consumo da McAfee, empresa líder em cibersegurança impulsionada por IA que oferece proteção digital abrangente para indivíduos e famílias.

Neste webinar de uma hora, descreverão os motivos pelos quais a McAfee escolheu o IBM Confluent, apresentar as melhores práticas e uma demonstração de como criar pipelines de dados de streaming para sistemas analíticos e operacionais no IBM Confluent Cloud. Você saberá como a equipe de Rupin utiliza telemetria para impulsionar análises de negócios em tempo real e experiências do cliente. Ele explicará como a McAfee modernizou sua arquitetura para uma arquitetura de microsserviços nativa da nuvem e distribuída, com suporte do Kafka. E ele revelará como a McAfee migrou do Kafka de código aberto para o IBM Confluent Cloud para garantir uma melhoria de dez vezes na resiliência.

Não perca a oportunidade de ver uma demonstração em tempo real e ouvir um profissional experiente sobre como você pode planejar e executar uma migração bem-sucedida do local para a nuvem.

Não quer se inscrever agora? Saiba mais sobre o IBM Confluent.