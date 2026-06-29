A observabilidade proativa fornece insights em tempo real para manter sua rede um passo à frente de interrupções dispendiosas
A observabilidade da rede do IBM Concert ajuda as equipes a navegar por ambientes distribuídos dinâmicos e a reduzir a complexidade da nuvem híbrida. Ela unifica os dados da rede, reduz a dispersão de ferramentas e ajuda a acelerar a resolução com insights e integrações assistidos por IA.
Com a análise de fluxo, colete e analise dados de NetFlow e telemetria para mapear o tráfego para as aplicações e dispositivos por trás dele. Ao correlacionar dados de fluxo com métricas em tempo real, as equipes podem detectar anomalias e identificar a causa raiz em ambientes híbridos de vários fornecedores, tudo em uma única plataforma.
Reúna resultados sintéticos, métricas de rede hop-by-hop e rastreios de aplicações em uma única visualização para investigar interrupções com um contexto mais completo. Quando ocorrem lentidões, as equipes visualizam métricas de aplicações, caminhos de rede e tempos sintéticos, distinguindo rapidamente entre regressões de código, falhas de API, roteamento incorreto, problemas de ISP e degradação da infraestrutura.
Execute testes sintéticos contínuos para validar a integridade da infraestrutura. Com o monitoramento unificado dos dados de APM e NPM, as equipes obtêm visibilidade de ponta a ponta das jornadas dos usuários, aplicações e caminhos de rede. Essa visão mais ampla os ajuda a identificar falhas mais cedo, acelerando a identificação da causa raiz em ambientes híbridos.
Teste continuamente o desempenho da rede site a site com agentes automatizados que medem a latência, o jitter, a perda de pacotes e a taxa de transferência. Esses dados ajudam as equipes a comparar filiais, data centers e pontos de entrada na nuvem, para que possam identificar caminhos degradados, anomalias de roteamento e problemas no nível de dispositivo antes que eles interrompam a prestação de serviços.
Reúna dados de fluxo, telemetria e aplicações em ambientes híbridos para eliminar a proliferação de ferramentas e obter visibilidade de desempenho em tempo real, com reconhecimento de aplicações, de redes, dispositivos e serviços.
Converta dados de fluxo de rede sobre largura de banda, tráfego de aplicações e comportamentos de infraestrutura em insights para um melhor planejamento de capacidade e eficiência operacional.
Escale a coleta de dados NetFlow com amplo suporte para formatos de fluxo padrão do setor público, como v5/v9/v10 e IPFIX.