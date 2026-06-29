Observabilidade de rede do IBM Concert

A observabilidade proativa fornece insights em tempo real para manter sua rede um passo à frente de interrupções dispendiosas

Agende uma demo
Renderização 3D de lentes de vidro alinhadas em uma fileira

Menos complexidade, menos ferramentas

A observabilidade da rede do IBM Concert ajuda as equipes a navegar por ambientes distribuídos dinâmicos e a reduzir a complexidade da nuvem híbrida. Ela unifica os dados da rede, reduz a dispersão de ferramentas e ajuda a acelerar a resolução com insights e integrações assistidos por IA.
Webinar de 22 de junho de 2026: dos sinais de rede às decisões de negócios
Observabilidade completa com rede, aplicações e IA
Inscreva-se agora

Encontre e faça correções rapidamente

Mapeie o tráfego entre aplicações e dispositivos

Com a análise de fluxo, colete e analise dados de NetFlow e telemetria para mapear o tráfego para as aplicações e dispositivos por trás dele. Ao correlacionar dados de fluxo com métricas em tempo real, as equipes podem detectar anomalias e identificar a causa raiz em ambientes híbridos de vários fornecedores, tudo em uma única plataforma.

Dashboard de otimização de custos de nuvem que mostra provedores, tendências de cargas de trabalho e gráficos de rosca para investimentos, economias e eficiência.

Análise acelerada da causa raiz

Reúna resultados sintéticos, métricas de rede hop-by-hop e rastreios de aplicações em uma única visualização para investigar interrupções com um contexto mais completo. Quando ocorrem lentidões, as equipes visualizam métricas de aplicações, caminhos de rede e tempos sintéticos, distinguindo rapidamente entre regressões de código, falhas de API, roteamento incorreto, problemas de ISP e degradação da infraestrutura.

Captura de tela do dashboard do data center do IBM Concert Optimize

Monitore continuamente a integridade da infraestrutura

Execute testes sintéticos contínuos para validar a integridade da infraestrutura. Com o monitoramento unificado dos dados de APM e NPM, as equipes obtêm visibilidade de ponta a ponta das jornadas dos usuários, aplicações e caminhos de rede. Essa visão mais ampla os ajuda a identificar falhas mais cedo, acelerando a identificação da causa raiz em ambientes híbridos.

Saiba mais
Captura de tela do dashboard de monitoramento de integridade da infraestrutura do IBM Concert Optimize

Testar o desempenho da rede de nuvem híbrida

Teste continuamente o desempenho da rede site a site com agentes automatizados que medem a latência, o jitter, a perda de pacotes e a taxa de transferência. Esses dados ajudam as equipes a comparar filiais, data centers e pontos de entrada na nuvem, para que possam identificar caminhos degradados, anomalias de roteamento e problemas no nível de dispositivo antes que eles interrompam a prestação de serviços.

Captura de tela do dashboard do teste de desempenho do IBM SevOne SaaS

Benefícios

Observabilidade de rede unificada

Reúna dados de fluxo, telemetria e aplicações em ambientes híbridos para eliminar a proliferação de ferramentas e obter visibilidade de desempenho em tempo real, com reconhecimento de aplicações, de redes, dispositivos e serviços.
Insights em tempo real

Converta dados de fluxo de rede sobre largura de banda, tráfego de aplicações e comportamentos de infraestrutura em insights para um melhor planejamento de capacidade e eficiência operacional.
Coleta escalável do NetFlow

Escale a coleta de dados NetFlow com amplo suporte para formatos de fluxo padrão do setor público, como v5/v9/v10 e IPFIX.
Detecção de anomalias
Detecte picos e breves períodos de atividade que podem interromper o desempenho e expor problemas que outras ferramentas podem não detectar. Com políticas e limites definidos, as equipes podem ser alertadas quando as aplicações consumirem largura de banda excessiva.
Observabilidade consciente dos aplicativos
Veja o desempenho da rede no contexto da aplicação, com visibilidade entre aplicações e infraestrutura de suporte. A observabilidade com consciência de aplicação facilita a identificação de problemas e a melhoria do desempenho.
Garantia de desempenho proativa
Valide continuamente a integridade da infraestrutura com testes sintéticos. Detecte anomalias antes que elas afetem os usuários e ajude a garantir um desempenho consistente em aplicações, redes e experiências digitais.
Dê o próximo passo

Veja como o Concert pode impulsionar o crescimento da sua empresa.

  1. Fale com um representante de vendas
  2. Leia o anúncio do Concert