Teste continuamente o desempenho da rede site a site com agentes automatizados que medem a latência, o jitter, a perda de pacotes e a taxa de transferência. Esses dados ajudam as equipes a comparar filiais, data centers e pontos de entrada na nuvem, para que possam identificar caminhos degradados, anomalias de roteamento e problemas no nível de dispositivo antes que eles interrompam a prestação de serviços.