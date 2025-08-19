IBM Common Services Library for z/OS

Produto sem custo que contém componentes e funcionalidades comuns relacionada à infraestrutura, obrigatórias para IBM IMS Tools selecionadas

Benefícios

O IBM® Common Services Library for z/OS é um produto sem custo que contém vários componentes e funcionalidades comuns relacionadas à infraestrutura, obrigatórias e compartilhadas entre IBM IMS Tools selecionadas. A Common Services Library compartilha essas funções entre os produtos, em vez de incluir essa funcionalidade separadamente.
Consolida e oferece conectividade

Com a funcionalidade obrigatória para o IBM IMS Tools
Mantém os dados em segurança

Ajuda a remover dados sigilosos ou confidenciais do usuário, como informações comerciais do cliente, dos registros de log do IMS
Oferece infraestrutura

Para o IBM IMS Connect Extensions for z/OS
Oferece funcionalidade compartilhada

Funcionalidade comum relacionada à infraestrutura, obrigatória e compartilhada entre IBM IMS Tools selecionadas

Soluções relacionadas

IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS

Determine o impacto das alterações no buffer pool sem suposições.

IMS Database Solution Pack for z/OS

Viabilize as reorganizações de banco de dados online para garantir disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e gerencie bancos de dados full-function do IMS e HALDBs.

IMS Recovery Solution Pack for z/OS

Reduza a complexidade operacional com uma solução integrada para backup e recuperação simultâneos de vários conjuntos de dados e áreas de caminho rápido.

IMS Tools

Melhore o desempenho dos seus sistemas de IMS com ferramentas de gerenciamento de banco de dados e transações específicas de aplicações sob demanda.

Recursos

Documentação IBM
Receba informações sobre como manter e usar o produto.
Suporte
Encontre soluções com a busca de suporte; ou abra um caso de suporte.
Novidades
Conheça as últimas notícias e informações sobre produtos.
Comunidade do desenvolvedor da IBM
Explore tópicos técnicos, encontre softwares de avaliação e participe da comunidade.
