O IBM® IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS® oferece relatórios de análise estatística que ajudam a avaliar os atuais buffer pools de banco de dados de trabalhos em lote e online do IMS. Ele fornece as informações necessárias para determinar se as alterações na configuração do buffer pool beneficiariam o desempenho do gerenciamento de informações. Com base nesses dados, sua organização pode otimizar o desempenho e eliminar as suposições do processo de alteração do buffer pool do banco de dados.