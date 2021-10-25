A rede global da Cloudflare alcança mais de 300 cidades e tem a confiança de milhões de propriedades da Internet, incluindo 30% das empresas da Fortune 1000.
O IBM Cloud Internet Services é um conjunto simples de serviços de rede edge para clientes que buscam proteger aplicações voltadas para a web contra ataques DDoS, roubo de dados e ataques de bots. A combinação do IBM Cloud Internet Services com os recursos da Cloudflare pode criar uma única solução integrada que oferece proteção líder do setor e desempenho acelerado.
Por que escolher a Cloudflare na IBM Cloud
A Cloudflare na IBM Cloud oferece uma experiência de usuário única, sem necessidade de gerenciar serviços díspares.
Aumente o engajamento e as conversões dos clientes com experiências de site mais rápidas e ricas.
O IBM Cloud Internet Services emprega um modelo de faturamento preditivo, para que você saiba exatamente quanto pagará todo mês.
A capacidade da rede Cloudflare é 15 vezes maior que o maior ataque DDoS já registrado.
O WAF de nível empresarial detecta e bloqueia vulnerabilidades comuns da camada de aplicações, como ataques de injeção de SQL.
A Cloudflare oferece balanceamento de carga, direcionamento geográfico, monitoramento e failover para diversos ambientes.
A Cloudflare usa o Argo Smart Routing para garantir tráfego web através dos links mais rápidos e confiáveis disponíveis.
O armazenamento em cache de conteúdo na rede reduz a necessidade de origem do conteúdo de servidores hospedados ou origens.
A Cloudflare inclui um pacote de otimizações web para melhorar o desempenho dos ativos da internet.
Obtenha informações mais detalhadas sobre o IBM Cloud Internet Services.