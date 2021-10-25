Cloudflare na IBM Cloud

Proteção líder do setor para aplicações voltadas para a web — sem compensações de desempenho
Cloudflare traz segurança e desempenho para web empresarial

A rede global da Cloudflare alcança mais de 300 cidades e tem a confiança de milhões de propriedades da Internet, incluindo 30% das empresas da Fortune 1000.

Benefícios

Por que escolher a Cloudflare na IBM Cloud

Serviços totalmente integrados

A Cloudflare na IBM Cloud oferece uma experiência de usuário única, sem necessidade de gerenciar serviços díspares.

 Experiência do cliente rica

Aumente o engajamento e as conversões dos clientes com experiências de site mais rápidas e ricas.

 Modelo de preço fixo

O IBM Cloud Internet Services emprega um modelo de faturamento preditivo, para que você saiba exatamente quanto pagará todo mês.

 Proteção avançada contra DDoS

A capacidade da rede Cloudflare é 15 vezes maior que o maior ataque DDoS já registrado.

 Web Application Firewall (WAF)

O WAF de nível empresarial detecta e bloqueia vulnerabilidades comuns da camada de aplicações, como ataques de injeção de SQL.

 Balanceamento de carga global

A Cloudflare oferece balanceamento de carga, direcionamento geográfico, monitoramento e failover para diversos ambientes.

 Roteamento inteligente

A Cloudflare usa o Argo Smart Routing para garantir tráfego web através dos links mais rápidos e confiáveis disponíveis.

 Caching controlado

O armazenamento em cache de conteúdo na rede reduz a necessidade de origem do conteúdo de servidores hospedados ou origens.

 Otimização web

A Cloudflare inclui um pacote de otimizações web para melhorar o desempenho dos ativos da internet.
Computação edge para aplicações sem servidor

Com as funções da IBM Cloud, você pode executar aplicações complexos no edge da rede.
