Por que escolher a Cloudflare na IBM Cloud

Serviços totalmente integrados A Cloudflare na IBM Cloud oferece uma experiência de usuário única, sem necessidade de gerenciar serviços díspares.

Experiência do cliente rica Aumente o engajamento e as conversões dos clientes com experiências de site mais rápidas e ricas.

Modelo de preço fixo O IBM Cloud Internet Services emprega um modelo de faturamento preditivo, para que você saiba exatamente quanto pagará todo mês.

Proteção avançada contra DDoS A capacidade da rede Cloudflare é 15 vezes maior que o maior ataque DDoS já registrado.

Web Application Firewall (WAF) O WAF de nível empresarial detecta e bloqueia vulnerabilidades comuns da camada de aplicações, como ataques de injeção de SQL.

Balanceamento de carga global A Cloudflare oferece balanceamento de carga, direcionamento geográfico, monitoramento e failover para diversos ambientes.

Roteamento inteligente A Cloudflare usa o Argo Smart Routing para garantir tráfego web através dos links mais rápidos e confiáveis disponíveis.

Caching controlado O armazenamento em cache de conteúdo na rede reduz a necessidade de origem do conteúdo de servidores hospedados ou origens.