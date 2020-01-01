A Lei de Proteção de Informações Pessoais (Protection of Personal Information Act - POPIA) da África do Sul é a lei nacional de privacidade do consumidor da África do Sul. Em 1 de julho de 2020, a maioria das disposições que criam obrigações para as empresas entrou em vigor. Um ano depois, em 30 de junho de 2021, foram promulgadas disposições adicionais, como alterações à Lei de Promoção do Acesso às Informações (Promotion of Access to Information Act - PAIA) de 2020.

A POPIA é semelhante ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (General Data Protection Regulation - GDPR) da UE e rege a forma como as empresas (controladoras e processadoras) coletam, utilizam e processam as informações pessoais (personal information - PI). A POPIA se aplica ao processamento de PI em que:

O controlador ou processador residente na África do Sul ou

As IP são processadas na África do Sul

Encontre mais informações sobre a POPIA. Clique aqui.