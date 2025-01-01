Conformidade da IBM Cloud: HCF (Austrália)

Visão geral
O que é HCF?

O Hosting Certification Framework (HCF) oferece três níveis de certificação: estratégica, garantida e não certificada. A certificação Estratégica do HCF representa o mais alto nível de garantia e está disponível apenas para provedores de serviço de nuvem que permitem ao governo especificar condições de propriedade e controle, bem como aumentar os controles de segurança. O governo australiano exige o uso de serviços estratégicos e certificados de nuvem para dados confidenciais, sistemas de todo o governo e sistemas classificados com o nível “PROTEGIDO”, e que esses serviços atendam também a outros órgãos públicos que enfrentam riscos elevados ou buscam maiores níveis de segurança para seus dados.
Programas relacionados IRAP
Níveis de certificação HCF

Posição na IBM

A IBM Cloud mantém a certificação Estratégica do HCF para as instalações SYD04/zona2 e SYD05/zona3 na região de várias zonas de Sydney. Os clientes que exigem a certificação HCF podem escolher essas zonas com certificação Estratégica do HCF para implementar seus serviços da IBM Cloud.
Relatórios e outras documentações

Veja a lista de provedores de serviços de nuvem certificados pelo HCF.

 Veja a lista
Programas relacionados IRAP (Austrália)
O Programa de Avaliadores Registrados da Infosec é administrado pelo Centro Australiano de Cibersegurança e trabalha para garantir a segurança dos sinais de comunicações e de TI australianos.
SCEC (Austrália)
O Comitê de Equipamentos e Construção de Segurança é um programa liderado pela Australian Security Intelligence Organisation, que verifica os equipamentos de segurança utilizados pelo governo australiano.
