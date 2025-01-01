O HCF oferece três níveis de certificação: estratégico, garantido e não certificado. A IBM Cloud detém a certificação Estratégica do HCF representa o mais alto nível de garantia e está disponível apenas para provedores de serviço de nuvem que permitem ao governo especificar as condições de propriedade e controle, bem como aumentar os controles de segurança.

O governo australiano exige o uso de serviços estratégicos e certificados de nuvem para dados confidenciais, sistemas de todo o governo e sistemas classificados com o nível "PROTEGIDO", e que esses serviços atendam também a outros órgãos públicos que enfrentam riscos elevados ou buscam maiores níveis de segurança para seus dados.