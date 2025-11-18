Nos ecossistemas de aplicações distribuídas atuais, as organizações dependem de vários provedores de nuvem para escalabilidade, resiliência e desempenho. Gerenciar configurações consistentes de DNS entre provedores como IBM NS1 Connect e Amazon Route 53 pode ser complexo devido a protocolos incompatíveis e necessidades de sincronização manual.

O IBM® Cloud Sync elimina essa lacuna ao sincronizar, sem dificuldades, zonas de DNS, registros e políticas de tráfego entre o IBM NS1 Connect e o Amazon Route 53. O resultado: resiliência contínua, confiável e automatizada de DNS em multinuvem.