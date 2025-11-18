Nos ecossistemas de aplicações distribuídas atuais, as organizações dependem de vários provedores de nuvem para escalabilidade, resiliência e desempenho. Gerenciar configurações consistentes de DNS entre provedores como IBM NS1 Connect e Amazon Route 53 pode ser complexo devido a protocolos incompatíveis e necessidades de sincronização manual.
O IBM® Cloud Sync elimina essa lacuna ao sincronizar, sem dificuldades, zonas de DNS, registros e políticas de tráfego entre o IBM NS1 Connect e o Amazon Route 53. O resultado: resiliência contínua, confiável e automatizada de DNS em multinuvem.
Fortaleça sua estratégia de multinuvem com alinhamento de DNS contínuo entre IBM NS1 Connect e Amazon Route 53. O IBM Cloud Sync aprimora sua arquitetura de DNS com alinhamento automatizado de dados, direcionamento de tráfego inteligente e recursos de backup/restauração — ajudando você a melhorar a resiliência, o desempenho e a continuidade de negócios em todos os provedores.
Com o IBM Cloud Sync, você pode sincronizar dados de DNS em tempo real com vários provedores de DNS em nuvem. O Cloud Sync migra dados de provedores de DNS por meio de APIs e pela camada de tradução de dados do Cloud Sync, permitindo transferência contínua sem limites de transferência de zonas.
Pare de depender de scripts personalizados e processos frágeis para sincronizar dados de DNS. Automatize essas operações em escala, reduzindo erros humanos e sobrecarga operacional.
Garanta que suas aplicações permaneçam on-line sincronizando DNS entre provedores. O Cloud Sync ajuda a manter as experiências dos clientes contínuas e resilientes.
Dê flexibilidade à sua equipe migrando ou espelhando configurações de DNS entre IBM NS1 Connect e Amazon Route 53 sem problemas de compatibilidade.
Realize fusões, aquisições e migrações com facilidade. A flexibilidade e a capacidade de sincronização bidirecional do Cloud Sync tornam o escalonamento e a adaptação a novas realidades de negócio rápidos e simples.
O IBM Cloud Sync é um serviço de sincronização e automação de DNS em multinuvem que alinha continuamente zonas de DNS, registros e configurações de direcionamento de tráfego em qualquer combinação de provedores de DNS em nuvem e no local.A maioria desses provedores não oferece suporte aos protocolos de transferência de zona (XFR), incluindo AWS Route 53, Azure DNS, Google Cloud DNS, Cloudflare e outros sistemas DNS corporativos.
Ele elimina barreiras proprietárias entre ecossistemas de DNS, garantindo consistência bidirecional, precisão e resiliência em redes híbridas e de multinuvem. O Cloud Sync opera sem depender de protocolos legados de transferência de zona (XFR), possibilitando sincronização moderna, orientada por APIs e em escala corporativa.
Nos ambientes distribuídos atuais, a maioria das empresas opera em vários provedores de nuvem, cada um com seu próprio sistema proprietário de DNS. Essas plataformas desconectadas frequentemente causam divergência de configurações, aumento da sobrecarga operacional e redução da resiliência.
O IBM Cloud Sync foi criado para simplificar o gerenciamento de DNS multinuvem, fornecendo:
Isso garante que as configurações de DNS permaneçam consistentes, escaláveis e resilientes — independentemente de quais nuvens ou fornecedores que você utilize.
O Cloud Sync se conecta aos seus ambientes de DNS por meio de APIs seguras para sincronizar continuamente zonas, registros e metadados entre provedores. Ele normaliza configurações proprietárias em um modelo comum, permitindo interoperabilidade sem dificuldade entre diferentes nuvens.
Por exemplo, o IBM Cloud Sync pode manter as configurações de DNS sincronizadas entre o IBM NS1 Connect e outros serviços de DNS em nuvem, como AWS Route 53, Azure DNS ou Google Cloud DNS. Esta sincronização garante consistência contínua e elimina a necessidade de transferências de zona legadas (XFR).
O IBM Cloud Sync estende a funcionalidade do IBM NS1 Connect Managed DNS e utiliza o NS1 Connect Free Edition. Se os volumes de consultas ultrapassarem os limites da Free Edition, pode ser necessário adquirir uma licença do IBM NS1 Connect Managed DNS para ampliar a capacidade.
Diferentemente das ferramentas tradicionais de replicação de DNS ou de transferência de zona, o Cloud Sync é orientado por APIs, independente de nuvem e continuamente bidirecional. Ele fornece atualizações em tempo real, reconciliação automática de diferenças e visibilidade completa sobre a integridade do DNS em multinuvem.
Ao remover a dependência de scripts manuais ou transferências unidirecionais, o Cloud Sync oferece:
No lançamento, o IBM Cloud Sync oferece suporte à sincronização entre o IBM NS1 Connect e o AWS Route 53. O roteiro inclui Azure DNS, Google Cloud DNS e outras plataformas corporativas de DNS, permitindo uma sincronização unificada entre provedores.
Sim. O Cloud Sync foi projetado para interoperar com sistemas de DNS nativos de nuvem e legados. Ele pode sincronizar dados de servidores autoritativos de DNS no local ou de ambientes híbridos, garantindo consistência entre a infraestrutura tradicional e implementações modernas em nuvem.
Ao sincronizar configurações de DNS entre vários provedores, o Cloud Sync cria camadas redundantes e consistentes de DNS. Isso significa que, se um provedor enfrentar indisponibilidade, outros endpoints de DNS sincronizados continuam atendendo ao tráfego sem dificuldade — garantindo disponibilidade contínua e melhor recuperação em desastres.
Com certeza. O Cloud Sync automatiza o que costumava ser tarefas de sincronização manuais e propensas a erros. Ele:
Pesquisas da EMA mostram que organizações que automatizam a sincronização de DNS podem alcançar até 30% menos erros de DNS e tempos mais rápidos de recuperação de rede.
O Cloud Sync facilita a migração ou espelhamento de configurações entre vários provedores de DNS. Como é orientado por APIs e independente de mecanismos proprietários de transferência, você pode sincronizar e replicar configurações entre ambientes de DNS do IBM NS1 Connect, AWS, Azure e GCP — mantendo sua arquitetura flexível e portátil.
Sim. O Cloud Sync foi desenvolvido com segurança de nível empresarial, utilizando conexões criptografadas, autenticação por API e controles de acesso baseados em função. Todos os dados trocados entre sistemas de DNS são protegidos e aderem aos rigorosos padrões de nuvem e proteção de dados da IBM.
A configuração do Cloud Sync é simples:
O processo de configuração geralmente leva apenas alguns minutos, sem necessidade de scripts personalizados ou configuração de transferência de zona.
O Cloud Sync é compatível com uma ampla variedade de tipos de registros — incluindo A, AAAA, CNAME, MX, TXT, SRV e NS — além de metadados como direcionamento de tráfego, verificações de integridade e políticas de roteamento. O objetivo é garantir paridade completa e sincronização entre os provedores.
Sim. A sincronização contínua do Cloud Sync garante que cada provedor de DNS participante mantenha uma cópia atualizada de suas configurações, criando backups ativos em várias nuvens e assegurando recuperação mais rápida e continuidade de negócios.
O Cloud Sync é projetado para organizações que precisam:
Sim. O IBM Cloud Sync é um serviço gerenciado disponível globalmente, acessível pela plataforma IBM Cloud e por mercados de parceiros selecionados. As próximas atualizações devem expandir o suporte em mais regiões e provedores.
Para saber mais sobre o IBM Cloud Sync, explore:
Você pode começar a usar o IBM Cloud Sync por apenas USD 250 ou experimentar o produto com a avaliação sem custo de 30 dias.
Sim. A IBM oferece uma avaliação sem custo de 30 dias para novos usuários, permitindo testar os recursos de sincronização, fluxos de trabalho de automação e integrações entre vários provedores de DNS antes de adquirir um plano.
Inscreva-se para a avaliação sem custo ou a visualização pública no IBM Cloud Sync Preview.
Com o IBM Cloud Sync, você pode configurar a sincronização bidirecional de DNS entre o NS1 e outros provedores de nuvem, como o Amazon Route 53, em apenas alguns minutos, sem scripts manuais e sem necessidade de transferência de zona.
