A IBM trabalha de forma colaborativa com uma grande variedade de parceiros para ampliar os recursos do IBM Cloud Pak® for Network Automation e co-criar soluções personalizadas que ampliam os recursos da melhor plataforma do mercado. As empresas de tecnologia e integradores de sistemas deste ecossistema em crescimento desempenham um papel fundamental na transformação da sua rede para alcançar operações de rede sem intervenção com automação baseada em nuvem e IA.

