O IBM Cloud Pak® for Integration usa os recursos de transferência de dados em alta velocidade do IBM Aspera® para tirar o máximo proveito da largura de banda disponível na rede, maximizar a velocidade e escalar a transferência de dados rapidamente, sem limite teórico.



O inovador protocolo de transferência FASP supera as limitações tradicionais das transferências baseadas em TCP para otimizar o uso da largura de banda disponível, sem prejudicar o restante do tráfego da rede.Isso proporciona velocidades de transferência excepcionais, segurança de ponta a ponta, confiabilidade e excelente controle da largura de banda.Supere as limitações da tecnologia de transporte baseada em TCP e, ao mesmo tempo, movimente de forma rápida, segura e previsível e grandes quantidades de dados por distâncias globais.