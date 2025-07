Clientes do IBM Cloud Pak for Integration podem utilizar os recursos de processamento de eventos do IBM Event Automation para criar e automatizar fluxos de trabalho orientados por eventos em uma poderosa plataforma de pouco código — sem necessidade de programação pesada. As equipes podem transformar dados de eventos brutos em ações em tempo real por meio de uma interface unificada que oferece suporte a alertas, atualizações de dashboards e automações. O IBM Event Streams oferece suporte a qualquer implementação Kafka, garantindo flexibilidade em toda a sua arquitetura de eventos.