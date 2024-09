O processamento de fluxos de eventos com o Apache Flink pode transformar dados brutos em insights relevantes e práticos. Mas encontrar as pessoas certas com as habilidades certas é um desafio. E se você pudesse capacitar mais pessoas sem habilidades altamente especializadas para trabalhar com eventos em tempo real?

O IBM Event Automation oferece uma plataforma de processamento de fluxo de eventos escalável e de pouco código que ajuda você a automatizar e agir com base nos dados em tempo real. Ele também permite filtrar, agregar, transformar e unir fluxos de eventos com assistência e validação em cada etapa. Da mesma forma, ele reduz a barreira das habilidades e capacita os usuários empresariais e de TI a definir cenários de negócio, a detectar quando eles surgem e a responder em tempo real. O processamento de eventos funciona com qualquer implementação do Kafka e também com qualquer outro tipo de agente de eventos que implemente o protocolo Kafka.