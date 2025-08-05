Backup nativo da nuvem

Faça backup continuamente dos dados armazenados em seus buckets do IBM Cloud Object Storage. O COS Native Backup oferece uma solução gerenciada pela IBM, orientada por políticas, que redefine como os dados de objetos são protegidos na nuvem. Alcance um nível superior de continuidade de negócios e preparação para recuperação de desastres, recuperando suas cargas de trabalho de qualquer ponto no tempo.