Backup nativo da nuvem

Proteja dados críticos com backup nativo contínuo para armazenamento de objetos.
Faça backup continuamente dos dados armazenados em seus buckets do IBM Cloud Object Storage. O COS Native Backup oferece uma solução gerenciada pela IBM, orientada por políticas, que redefine como os dados de objetos são protegidos na nuvem. Alcance um nível superior de continuidade de negócios e preparação para recuperação de desastres, recuperando suas cargas de trabalho de qualquer ponto no tempo.
Armazene backups em cofres, em regiões ou contas separadas, para isolá-los dos ambientes de produção, garantindo máxima proteção e segurança na recuperação.
Os cofres de backup podem ser provisionados com criptografia gerenciada do IBM® Key Protect, proporcionando a você controle total sobre as chaves de criptografia e os requisitos de conformidade.
Monitore a integridade e o status das políticas de backup e dos intervalos de recuperação para identificar facilmente problemas ou erros.
Os períodos iniciais de retenção são orientados por políticas, e a retenção pode ser estendida no cofre para atender facilmente às necessidades de conformidade ou controle.
As atualizações nos dados são constantemente sincronizadas com o backup, permitindo uma recuperação detalhada de qualquer ponto no tempo.
Os backups não podem ser excluídos antes do término do período completo de retenção. A retenção só pode ser estendida.
Você escolhe onde recuperar — de volta para a origem ou para um novo bucket isolado.
Implemente e gerencie cofres de backup com SDKs ou APIs da IBM, ou usando módulos Terraform.
Não deixe que seus dados se tornem vítimas das ameaças cibernéticas implacáveis. Aproveite esse novo recurso para garantir que seus dados críticos estejam seguros, recuperáveis e prontos.