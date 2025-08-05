Backup nativo da nuvem

Proteja dados críticos com backup nativo contínuo para armazenamento de objetos.

Ilustração de uma mulher na mesa acessando o armazenamento de dados em uma rede em nuvem segura para backup e recuperação

Recupere suas cargas de trabalho de qualquer ponto no tempo

Faça backup continuamente dos dados armazenados em seus buckets do IBM Cloud Object Storage. O COS Native Backup oferece uma solução gerenciada pela IBM, orientada por políticas, que redefine como os dados de objetos são protegidos na nuvem. Alcance um nível superior de continuidade de negócios e preparação para recuperação de desastres, recuperando suas cargas de trabalho de qualquer ponto no tempo.

O que você recebe

Uma pessoa trabalhando em uma sala de servidores
Objetivo de ponto de recuperação (RPO) quase zero

Como as alterações nos objetos são sincronizadas imediatamente com o Backup Vault, você pode recuperar dados com risco limitado de perda.
Uma pessoa segurando um rack de servidor em uma sala de servidores
Recuperação consistente

Restaure de qualquer ponto dentro da janela de retenção de backup, garantindo a recuperação consistente de toda a carga de trabalho da sua aplicação.
Vista superior de desenvolvedores usando desktop em uma mesa de escritório
Redução de riscos

Cada alteração é capturada quase em tempo real, sem risco de perda de dados entre os períodos de backup.
Imagem gerada digitalmente de cubos azuis escuros conectados entre si
Backup ilimitado

Mantenha backups pelo tempo que for necessário.
Múltiplas plataformas quadradas flutuantes e um grande cubo azul flutuando acima delas
Gerenciado pela IBM

Seu armazenamento é nativamente integrado e totalmente gerenciado, sem necessidade de infraestrutura ou software adicional.
Detalhes do recurso

Isolamento de backup

Armazene backups em cofres, em regiões ou contas separadas, para isolá-los dos ambientes de produção, garantindo máxima proteção e segurança na recuperação.
Criptografia flexível

Os cofres de backup podem ser provisionados com criptografia gerenciada do IBM® Key Protect, proporcionando a você controle total sobre as chaves de criptografia e os requisitos de conformidade.
Visibilidade e monitoramento

Monitore a integridade e o status das políticas de backup e dos intervalos de recuperação para identificar facilmente problemas ou erros.
Gerenciamento de retenção

Os períodos iniciais de retenção são orientados por políticas, e a retenção pode ser estendida no cofre para atender facilmente às necessidades de conformidade ou controle.
Backup contínuo

As atualizações nos dados são constantemente sincronizadas com o backup, permitindo uma recuperação detalhada de qualquer ponto no tempo.
Backups imutáveis

Os backups não podem ser excluídos antes do término do período completo de retenção. A retenção só pode ser estendida.
Restauração flexível

Você escolhe onde recuperar — de volta para a origem ou para um novo bucket isolado.
Projetado para desenvolvedores

Implemente e gerencie cofres de backup com SDKs ou APIs da IBM, ou usando módulos Terraform.
Dê o próximo passo

Não deixe que seus dados se tornem vítimas das ameaças cibernéticas implacáveis. Aproveite esse novo recurso para garantir que seus dados críticos estejam seguros, recuperáveis e prontos.

