Proteja seus dados no IBM Cloud Object Storage agora com backups nativos

O ransomware continua sendo uma ameaça persistente para todas as organizações. De acordo com dados da IBM, o número de quadrilhas de ransomware, o tamanho das empresas visadas e o número de pagamentos exigidos aumentaram em 2024.

Os ataques de ransomware também evoluíram para direcionar dados críticos armazenados nos provedores de nuvem. No ano passado, a Halcyon anunciou a descoberta de um novo método em que os invasores primeiro obtêm as credenciais de conta dos usuários da nuvem e, em seguida, usam essas permissões para criptografar os dados com criptografia do lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente (SSE-C). Utilizando SSE-C, os invasores usam suas próprias chaves para criptografar os dados do cliente e exigem pagamento de ransomware para descriptografar os dados, forçando os clientes a pagar o resgate ou perder completamente seus dados. Sem backups adequados, os clientes não têm como recuperar suas contas ou dados após a ocorrência do ataque.

Os métodos de backup tradicionais geralmente dependem de backups agendados ou periódicos. Por exemplo, um backup completo pode ser executado diariamente ou semanalmente, com backups incrementais capturando as alterações entre eles. Embora eficazes, esses métodos têm um risco inerente: quaisquer atualizações feitas entre intervalos de backups podem ser perdidas durante a recuperação.

Por outro lado, o backup contínuo no IBM Cloud Object Storage oferece uma melhoria revolucionária:

Objetivo de ponto de recuperação (RPO) próximo a zero : como as alterações de objetos são imediatamente sincronizadas com o cofre de backup, você pode recuperar dados com risco limitado de perda de dados.

: como as alterações de objetos são imediatamente sincronizadas com o cofre de backup, você pode recuperar dados com risco limitado de perda de dados. Recuperação consistente : você pode restaurar a partir de qualquer ponto dentro do intervalo de recuperação, não apenas de quando o último backup foi capturado.

: você pode restaurar a partir de qualquer ponto dentro do intervalo de recuperação, não apenas de quando o último backup foi capturado. Risco reduzido: não há mais preocupação com a perda de atualizações críticas entre as janelas de backups agendados.

Isso significa que as organizações agora podem alcançar um nível muito mais alto de continuidade de negócios e prontidão para recuperação de desastres, sem os comprometimentos tradicionais.