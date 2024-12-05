Resumo: As principais histórias de ransomware de 2024

Os pagamentosde ransomware atingiram níveis recordes em 2024. No primeiro semestre do ano, as vítimas pagaram impressionantes US$ 459,8 milhões a cibercriminosos. O maior pagamento de resgate único já revelado foi de US$ 75 milhões pagos ao grupo de ransomware Dark Angels por uma empresa não divulgada da Fortune 50.

Além disso, o pagamento médio de resgate disparou de menos de US$ 199 mil no início de 2023 para US$ 1,5 milhão em junho de 2024. A exigência média de resgate em 2024 também registrou um aumento significativo, subindo para US$ 2,73 milhões, quase US$ 1 milhão a mais do que em 2023.

Apesar desses pagamentos recordes, houve um declínio de 27,27% no número de eventos de pagamento de ransomware em relação ao ano anterior. Isso significa que, embora menos organizações paguem resgates, aquelas que pagam enfrentam valores muito maiores. A principal razão é que as quadrilhas de ransomware têm como alvo organizações maiores e provedores de infraestrutura crítica, concentrando-se em ataques de alto perfil e gerando pagamentos maiores.