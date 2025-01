O IBM Blueworks Live oferece uma ampla variedade de modelos criados previamente e transforma-se automaticamente em BPMN (modelagem e notação de processos de negócio) 2.0, oferecendo aos usuários uma vantagem inicial na documentação e análise de processos. Os modelos do Visio oferecem o recurso de arrastar e soltar, além da verificação manual da conformidade com a BPMN. Isso pode fazer com que o Blueworks seja a melhor opção para empresas que buscam alinhar seus processos com as normas reconhecidas dos setores.