Integre perfeitamente seus dados e sistemas em um novo ambiente de hosting de aplicativos com servidores IBM Cloud Bare Metal dedicados e altamente seguros. Customize e defina suas necessidades de servidor, incluindo processadores únicos, dual ou quad, com as mais recentes tecnologias Intel. Selecione a velocidade, a RAM, o armazenamento, o sistema operacional e muito mais. Aproveite as opções de precificação por hora ou mensal.
Migre seus aplicativos móveis e de área de trabalho do local para uma infraestrutura externa em nuvem, totalmente gerenciada e altamente segura.
Distribua seus sistemas de conteúdo para usuários em todo o mundo, gerencie-os remotamente e armazene e acesse facilmente seus dados.
Proteja seus aplicativos contra ameaças com servidores bare metal dedicados e de classificação corporativa.
Crie uma conta da IBM Cloud e obtenha USD 200 de crédito para sua plataforma de hosting de aplicativos.