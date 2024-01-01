Web hosting de aplicativos na IBM Cloud

Execute seus aplicativos na IBM Cloud com acesso instantâneo, altamente seguro e confiável em servidores bare metal
Hosting de aplicativos na IBM Cloud®

Integre perfeitamente seus dados e sistemas em um novo ambiente de hosting de aplicativos com servidores IBM Cloud Bare Metal dedicados e altamente seguros. Customize e defina suas necessidades de servidor, incluindo processadores únicos, dual ou quad, com as mais recentes tecnologias Intel. Selecione a velocidade, a RAM, o armazenamento, o sistema operacional e muito mais. Aproveite as opções de precificação por hora ou mensal.
Infraestrutura externa em nuvem

Migre seus aplicativos móveis e de área de trabalho do local para uma infraestrutura externa em nuvem, totalmente gerenciada e altamente segura.
Aplicativos de gerenciamento de conteúdo global

Distribua seus sistemas de conteúdo para usuários em todo o mundo, gerencie-os remotamente e armazene e acesse facilmente seus dados.
Proteção de dados e códigos

Proteja seus aplicativos contra ameaças com servidores bare metal dedicados e de classificação corporativa.
Iniciador de hosting de aplicativos
As especificações desta configuração são: Intel Xeon E3-1270 v6, quatro núcleos de 3,80 GHz, 16 GB de RAM, 1 x 1 TB de HDD, CentOS e 20 TB de largura de banda*.
Crescimento do hosting de aplicativos
As especificações desta configuração são: Intel Xeon 4110, 16 núcleos de 2,10 GHz, 32 GB de RAM, 1x 1 TB de HDD, CentOS e largura de banda de 20 TB*.
Hosting de aplicativos Plus
As especificações desta configuração são: Intel Xeon 6140, 36 núcleos de 2,30 GHz, 384 GB de RAM, 4 x 960 GB de SSD, CentOS e 20 TB de largura de banda*.
Tutorial de introdução ao bare metal
Siga as etapas deste tutorial para provisionar e configurar seus servidores bare metal. Além disso, acesse os vídeos para saber mais sobre os recursos dos servidores bare metal.
Servidores bare metal versus virtuais
Leia este blog e saiba os critérios a serem seguidos para determinar se os servidores bare metal ou os servidores virtuais são a melhor opção para suas necessidades.
*Largura de banda de 20 TB incluída nos data centers dos EUA, do Canadá e da UE; largura de banda de 5 TB incluída em todos os outros data centers. Novos preços e ofertas não podem ser combinados com outros descontos atuais ou futuros.