Integre perfeitamente seus dados e sistemas em um novo ambiente de hosting de aplicativos com servidores IBM Cloud Bare Metal dedicados e altamente seguros. Customize e defina suas necessidades de servidor, incluindo processadores únicos, dual ou quad, com as mais recentes tecnologias Intel. Selecione a velocidade, a RAM, o armazenamento, o sistema operacional e muito mais. Aproveite as opções de precificação por hora ou mensal.