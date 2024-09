Rhapsody – Architect for System Engineers permite que você use SysML e UML para analisar requisitos, realizar estudos de comércio com avaliador de restrição paramétrica e projetar aspectos estruturais e comportamentais. Você pode visualizar requisitos complexos e manter a consistência do design. Inclui solucionador de restrições paramétrico para diagramas paramétricos SysML, o que facilita a análise de estudos comerciais e compensações arquitetônicas; e fornece análise de verificação estática do modelo para melhorar a consistência do modelo.