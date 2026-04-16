Entre em uma parceria criada para fazer seu negócio avançar mais rápido desde o primeiro dia.
O IBM® Partner Plus coloca os parceiros no caminho mais rápido para o crescimento.
Criado para empresas prontas para escalar com strategy-first e soluções baseadas em assinatura, esse programa ajuda você a acelerar desde o primeiro dia e a avançar com confiança para novas oportunidades.
Os parceiros ganham incentivos ampliados, ferramentas modernas impulsionadas por IA e recursos como integração com marketplaces e Agent Connect, oferecendo velocidade e alcance para competir em um mercado em rápida mudança. Você pode construir soluções diferenciadas usando a tecnologia e a experiência da IBM para impulsionar a inovação em diversos setores e oferecer experiência do cliente excepcional. Seja criando novas ofertas, fechando negócios mais rápido ou entrando em novos mercados, o IBM Partner Plus ajuda você a ir além.
Ofereça inovação constante e libere novos fluxos de receita por meio de mercados em hiperescala e o Agent Connect.
Acesse incentivos simplificados, créditos de nuvem, suporte personalizado e orientação direta de especialistas da IBM, tudo projetado para ajudar você a fechar negócios mais rápido, construir com confiança e expandir seus negócios.
Aproveite o financiamento de comarketing escalável e o conteúdo baseado em personas para influenciar mais cedo na jornada de compra, acelerar os ciclos de vendas e vencer em um mercado com prioridade digital.
Conte com um portal moderno de parceiros e sistema de cotação que oferecem configuração mais rápida, insights em tempo real e recomendações impulsionadas por IA.
Acelere o trabalho com agentes de IA inteligentes e específicos para cada tarefa que automatizam processos, simplificam decisões e liberam as equipes para se concentrarem no que mais importa: inovação e crescimento.
Escale a IA, elimine os silos, acelere o tempo para obter insights valiosos e melhore a produção da IA com um data lakehouse híbrido e aberto.
Reduza a complexidade e os custos com frameworks de automação que simplifiquem os fluxos de trabalho de TI e negócios ajudando você a entregar resultados mais rápidos e confiáveis em escala.
Construa e implemente em qualquer lugar com a arquitetura de nuvem híbrida aberta da IBM. Tenha flexibilidade, segurança e escalabilidade para atender às necessidades dos clientes em ambientes locais, privados e públicos.
Desde habilidades até a demanda e vendas, você terá o suporte e os recursos para crescer com confiança.
Desenvolva a experiência para inovar e entregar com confiança por meio de aprendizado guiado, créditos na nuvem e suporte prático projetado para acelerar sua preparação técnica.
Ative a demanda com financiamento de comarketing, conteúdo direcionado e visibilidade do mercado que ajudam a alcançar compradores mais cedo e converter interesse em negócios qualificados.
Venda com mais inteligência com incentivos simplificados, ferramentas modernas de cotação e insights baseados em IA que aceleram os ciclos de negócios e expandem suas oportunidades de receita.