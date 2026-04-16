IBM Partner Plus: criado para acelerar

Entre em uma parceria criada para fazer seu negócio avançar mais rápido desde o primeiro dia.

Plus is more

O IBM® Partner Plus coloca os parceiros no caminho mais rápido para o crescimento.

Criado para empresas prontas para escalar com strategy-first e soluções baseadas em assinatura, esse programa ajuda você a acelerar desde o primeiro dia e a avançar com confiança para novas oportunidades.

Os parceiros ganham incentivos ampliados, ferramentas modernas impulsionadas por IA e recursos como integração com marketplaces e Agent Connect, oferecendo velocidade e alcance para competir em um mercado em rápida mudança. Você pode construir soluções diferenciadas usando a tecnologia e a experiência da IBM para impulsionar a inovação em diversos setores e oferecer experiência do cliente excepcional. Seja criando novas ofertas, fechando negócios mais rápido ou entrando em novos mercados, o IBM Partner Plus ajuda você a ir além.

Inovando a forma como os parceiros crescem e vencem

Ilustração de uma mulher falando ao celular e usando um computador. Ao fundo há um fluxograma de central de atendimento.
Encontre os clientes onde eles compram

Ofereça inovação constante e libere novos fluxos de receita por meio de mercados em hiperescala e o Agent Connect.
Ilustração de mulher usando um computador com um gráfico ao fundo.
Maximize seus ganhos

Acesse incentivos simplificados, créditos de nuvem, suporte personalizado e orientação direta de especialistas da IBM, tudo projetado para ajudar você a fechar negócios mais rápido, construir com confiança e expandir seus negócios.
Ilustração com vários ícones, como banco e gerenciamento de tempo
Libere a demanda

Aproveite o financiamento de comarketing escalável e o conteúdo baseado em personas para influenciar mais cedo na jornada de compra, acelerar os ciclos de vendas e vencer em um mercado com prioridade digital.
Ilustração de um homem usando um computador com uma conversa ao fundo.
Experiências de parceiros orientadas por IA

Conte com um portal moderno de parceiros e sistema de cotação que oferecem configuração mais rápida, insights em tempo real e recomendações impulsionadas por IA.

Tecnologia criada para o futuro

Aumente a produtividade com agentes de IA

Acelere o trabalho com agentes de IA inteligentes e específicos para cada tarefa que automatizam processos, simplificam decisões e liberam as equipes para se concentrarem no que mais importa: inovação e crescimento. 

Explore os agentes criados previamente do IBM® watsonx Saiba como os parceiros estão utilizando o IBM watsonx para IA Agentic
Ilustração de uma funcionária de central de atendimento conversando com um homem com algumas soluções em segundo plano.

Coloque seus dados para trabalhar, onde quer que se encontrem

Escale a IA, elimine os silos, acelere o tempo para obter insights valiosos e melhore a produção da IA com um data lakehouse híbrido e aberto.

Prepare-se para a IA com seus dados
Ilustração de uma mulher usando um computador com gráficos em segundo plano.

Automatize a tecnologia e as operações

Reduza a complexidade e os custos com frameworks de automação que simplifiquem os fluxos de trabalho de TI e negócios ajudando você a entregar resultados mais rápidos e confiáveis em escala.

Libere a automação impulsionada por IA
Diagrama de processo de negócios com um círculo e uma linha representando o fluxo de trabalho e as conexões.

Trabalhe em todos os ambientes com eficácia com nuvem híbrida

Construa e implemente em qualquer lugar com a arquitetura de nuvem híbrida aberta da IBM. Tenha flexibilidade, segurança e escalabilidade para atender às necessidades dos clientes em ambientes locais, privados e públicos.

Modernize sua infraestrutura hoje mesmo!
Ilustração de um homem usando um IBM PowerVM.

O que você pode esperar como um novo parceiro

Desde habilidades até a demanda e vendas, você terá o suporte e os recursos para crescer com confiança.
Habilidades que desenvolvem capacidades

Desenvolva a experiência para inovar e entregar com confiança por meio de aprendizado guiado, créditos na nuvem e suporte prático projetado para acelerar sua preparação técnica.
Demanda que impulsiona o pipeline

Ative a demanda com financiamento de comarketing, conteúdo direcionado e visibilidade do mercado que ajudam a alcançar compradores mais cedo e converter interesse em negócios qualificados.
Vendas que aumentam a receita

Venda com mais inteligência com incentivos simplificados, ferramentas modernas de cotação e insights baseados em IA que aceleram os ciclos de negócios e expandem suas oportunidades de receita.
Ainda não quer participar?

Assuma a liderança e explore como começar a vender com a IBM ou conecte-se com um especialista da IBM que pode ajudá-lo a dar o próximo passo e acelerar sua jornada com confiança.

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