O IBM® Partner Plus coloca os parceiros no caminho mais rápido para o crescimento.

Criado para empresas prontas para escalar com strategy-first e soluções baseadas em assinatura, esse programa ajuda você a acelerar desde o primeiro dia e a avançar com confiança para novas oportunidades.

Os parceiros ganham incentivos ampliados, ferramentas modernas impulsionadas por IA e recursos como integração com marketplaces e Agent Connect, oferecendo velocidade e alcance para competir em um mercado em rápida mudança. Você pode construir soluções diferenciadas usando a tecnologia e a experiência da IBM para impulsionar a inovação em diversos setores e oferecer experiência do cliente excepcional. Seja criando novas ofertas, fechando negócios mais rápido ou entrando em novos mercados, o IBM Partner Plus ajuda você a ir além.