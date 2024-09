O Sagicor Bank Jamaica acelera seus principais processos e se posiciona para lançar novos serviços com a tecnologia IBM® LinuxONE e com o parceiro de negócios da IBM, Temenos AG.

Spendrups aprimora seus processos cervejeiros para manter a qualidade e a satisfação do cliente, contando com o apoio do IBM® Maximo e do parceiro de negócios da IBM, Enfo.

Dados e IA

Oferta de serviços bancários mais personalizados

O Capital Bank of Jordan se prepara para um rápido crescimento com um hub de dados unificado e uma análise de dados poderosa, trabalhando com o Netezza Performance Server e com o IBM® Cloud Pak juntamente com o parceiro de negócios da IBM, Jordan Business Systems.