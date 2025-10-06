Gere eficiência operacional com a observabilidade da IA generativa

A TI empresarial já está sofrendo com o peso da complexidade, com um relatório recente que mostra duas das três tarefas mais importantes relacionadas à observabilidade a serem concluídas, incluindo a adaptação das ferramentas de observabilidade para lidar com novos padrões arquitetônicos e a garantia de uma cobertura consistente de observabilidade em diversos ambientes.

Além disso, a IA redefiniu completamente o que é uma aplicação. As aplicações já não têm um bom escopo e são orientadas pelo usuário com resultados predefinidos; são autodirecionadas, têm objetivos e incluem raciocínio contextual. As apostas são altas. O custo médio do downtime de TI não planejado é de USD 14,056 por minuto, equivalendo a USD 218 mil a 1.425 milhão por hora, dependendo do tamanho da empresa. E, sem visibilidade dos sistemas orientados por IA, as organizações correm o risco de terem custos descontrolados e danos à reputação.

Empresas altamente automatizadas mostram o caminho a seguir, ao usar ferramentas de observabilidade que podem alcançar uma redução nos custos de TI e um alto ROI a partir da transformação digital impulsionada por IA.