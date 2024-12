A integração da IA generativa em sua organização introduz gargalos de desempenho imprevisíveis e preocupações com a latência devido a modelos variáveis, limitações de API e padrões de uso, que afetam a experiência do usuário e o cumprimento do SLA. A natureza opaca da IA generativa complica o monitoramento e a otimização de aplicações, prejudicando a capacidade dos desenvolvedores de obter insights claros e de lidar prontamente com os problemas de desempenho. Além disso, criar aplicações de IA generativa a partir do zero é caro e, portanto, você precisa considerar soluções que ajudem a gerar um ROI impactante.

O cenário em rápida evolução da IA generativa exige ação imediata e, ao aproveitar a plataforma IBM® Instana Observability, os clientes podem lidar proativamente com problemas de desempenho, otimizar a eficiência e manter uma vantagem competitiva no fornecimento de uma experiência excepcional ao usuário. Isso é crucial quando a IA generativa é a principal motivação de valor, pois até mesmo pequenos atrasos podem afetar os SLAs e a satisfação do usuário. A Instana também pode ajudar as empresas a adotar o LLM e os modelos de IA, ao proporcionar observabilidade de nível empresarial das cargas de trabalho criadas com base nesses modelos.