Atualmente, muitas empresas ainda lutam com processos B2B manuais, propensos a erros e inseguros, que dificultam a colaboração, aumentam os custos e os expõem a riscos de segurança, levando a atrasos em transações, perda de receita e relacionamentos prejudicados. Além disso, as organizações muitas vezes dependem de métodos de troca de arquivos inseguros, não confiáveis e que não estão em conformidade, limitando ainda mais a agilidade dos negócios e enfraquecendo a colaboração com parceiros comerciais e até mesmo com outras partes de sua própria empresa.

Temos o prazer de apresentar os aprimoramentos mais recentes e adicionais no CP4I, agora com recursos robustos Business-to-Business (B2B) e Managed File Transfer (MFT), que se tornaram disponíveis em 26 de março de 2025. Essas atualizações são projetadas para capacitar o gerenciamento sem dificuldades de parceiros e transferências de arquivos automatizadas e seguras, sem afetar suas implementações de integração existentes. Essas novas funcionalidades ampliam seus recursos de integração para ajudar a otimizar as operações, reduzir os processos manuais, amplificar a colaboração e garantir a conformidade, mantendo seu cenário tecnológico seguro e eficiente.