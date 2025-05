Apresentando o API Agent: democratizando APIs em uma era agêntica

Nosso novo API Agent foi treinado nas APIs da plataforma API Connect e tem acesso ao seu catálogo de recursos corporativos, de modo que entende seu ambiente de API e como usar o API Connect para evitar que esses problemas ocorram. Ele responde às solicitações feitas em inglês simples, usando seu conhecimento de engenharia de software, melhores práticas de API, recursos do API Connect e seu patrimônio de API para transformar sua intenção em realidade.

Considere um cenário em que a Acme Coffee Roasters esteja expandindo sua entrega internacionalmente e fazendo uma parceria com a logística Just in Time. Eles querem que a Just in Time consulte os detalhes do pedido e mande atualizações de status de envio. O desenvolvedor da Acme diz ao API Agent: "Crie uma API para recuperar detalhes do pedido e atualizar o status de envio em tempo real."

Antes de gerar uma API nova, o API Agent pesquisa de forma inteligente o patrimônio de APIs existente para descobrir se já existe uma API adequada, promovendo a reutilização e minimizando a expansão. Se nenhuma API adequada for encontrada, o agente gera automaticamente a especificação da API. Ele é compatível com abordagens de "code-first" e "design-first" de APIs, reconhecendo que equipes diferentes têm fluxos de trabalho diferentes. Alguns preferem projetar e documentar suas APIs primeiro (design-first), enquanto outros querem se concentrar na construção da funcionalidade de back-end primeiro (code-first) e, em seguida, gerar a especificação das APIs com base no código implementado para acelerar a prototipagem.

Ao adotar ambos os modelos, o API Agent se adapta aos ciclos de vida de desenvolvimento do mundo real, atendendo às equipes onde elas estão e removendo barreiras para uma entrega de APIs mais rápida e segura. Além disso, ele aumenta a especificação com documentação relevante, fornecendo informações e contexto mais ricos para o uso de APIs por aplicações. O API Agent também pode garantir que as APIs cumpram os padrões organizacionais e melhores práticas validando-as em relação a conjuntos de regras de governança. Ele também pode detectar e corrigir erros de validação no início do processo de desenvolvimento. Por fim, ele gera casos de teste reutilizáveis para garantir que o comportamento das APIs seja válido ao longo do tempo.