Ameaças internas são pessoas com acesso legítimo à sua rede que usam esse acesso de maneira a causar danos à organização. Potenciais ameaças internas podem ser difíceis de detectar, a maioria dos casos passa despercebida por meses ou anos.

De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM de 2023, as violações de dados iniciadas por agentes internos maliciosos foram as mais caras, em torno de USD 4,90 milhões em média, ou 9,5% a mais do que o custo médio de USD 4,45 milhões de uma violação de dados. É por isso que o gerenciamento de risco interno e a prevenção de ameaças internas são componentes tão importantes de qualquer programa de cibersegurança.

Seja um agente interno um funcionário atual ou ex-funcionário mal-intencionado ou um contratante com credenciais comprometidas, as equipes de segurança devem detectar rapidamente e com precisão atividades suspeitas e vazamentos de dados, investigar violações de dados e responder a ataques potencialmente prejudiciais.