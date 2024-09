Visão geral Começamos com o resultado do seu negócio, e não com uma tecnologia específica, para ajudar você a criar as soluções certas para gerar resultados. Descubra ideias novas e avançadas para resolver o que é mais importante para sua empresa e seus clientes e conheça uma nova maneira de trabalhar: colaborativa, rápida e escalável para toda a sua organização. Embora cada contrato com o IBM Garage seja diferente, os princípios fundamentais permanecem os mesmos. O Garage existe para responder aos desafios que os líderes corporativos enfrentam. Mas como o Garage funciona dentro do contexto de áreas de foco comuns? Continue lendo para saber como o Garage é aplicado a cada um dos quatro pilares da IBM Consulting.

Trabalhamos com a equipe do IBM Garage. Dessas discussões com os especialistas da IBM, começamos a pensar muito mais nos dados: como eles estão estruturados, como funcionam, como se refletem. E como podemos transformar esses dados em informações, insights e, por fim, em ação. Ben Jackson Head of Project and Development Services JLL

Estratégia A abordagem do IBM Garage rompe os maiores desafios que você tem como organização para se concentrar e refinar ideias e fazer um progresso rápido em relação a elas. Nossas práticas comprovadas permitem gerenciar as iniciativas estratégicas em um modelo de operação holístico para eliminar o risco dos investimentos, quantificar os resultados dos negócios e avançar na mudança organizacional e cultural. Transformações de TI arrojadas, experiências de clientes e funcionários reformuladas, processos de negócios automatizados de maneira inteligente: tudo começa no IBM Garage.

Estudos de caso The Climate Service O Climate Service incorpora as mudanças climáticas nas decisões financeiras Fortum Fortum Oyj e IBM Garage estão mudando o mundo duas semanas por vez

Experiência A IBM foi pioneira na integração do design e das práticas ágeis para as empresas, e o IBM Garage é o lugar onde tudo acontece. Descubra novas ideias avançadas para resolver o que é mais importante para os seus negócios e clientes. O IBM Garage aplica estratégia, design e tecnologia para renovar digitalmente os seus negócios. Adotamos uma abordagem centrada em pessoas e orientada a resultados para definir sua estratégia digital e oferecer experiências únicas aos clientes para desenvolver seus negócios.

Estudos de caso Audi RU A Audi UK traz experiências mais inteligentes aos clientes Frito-Lay A Frito-Lay North America capacita digitalmente os funcionários para encantar os clientes Raise Green A Raise Green e o IBM Garage lançam a plataforma de energia solar na IBM Cloud Rhode Island Department of Health A IBM Consulting ajuda Rhode Island a melhorar a resposta na saúde pública State Bank of India Uma plataforma inteligente coloca os clientes do State Bank of India em primeiro lugar 2Mee A 2mee traz a realidade mista para o sistema de mensagens na IBM Cloud

Tecnologia Altamente qualificados em todos os aspectos das tecnologias atuais e emergentes, nossos especialistas do IBM Garage aconselham e trabalham com você para garantir que cada aplicação e cada serviço possa ser implementado e gerenciado nos locais mais adequados. Com nossas ferramentas e ativos exclusivos, você acelera a migração de sua infraestrutura e aplicações de TI para a nuvem. Trabalhamos com você para incorporar insights inteligentes, automação e integração dentro dos seus ecossistemas do provedor de nuvem.

Estudos de caso Etihad Airways Um ambicioso projeto de digitalização agiliza e facilita os check-ins em aeroportos Co-operative Bank O The Co-operative Bank estabelece uma arquitetura de TI independente Harry Rosen Harry Rosen leva roupas masculinas de luxo para a Internet com a IBM Cloud Mana-Vox A comunidade MANA usa o Xsphere (antigo Twittersphere) para obter informações ambientais acionáveis Flamel.AI A Flamel.AI e o IBM Garage criaram um aplicativo da web com inteligência artificial para jogos de tabuleiro e RPG LFV A LFV explora o controle de tráfego aéreo autônomo baseado em IA ASTEX A ASTEX revoluciona o ensino de idiomas com a IA na IBM Cloud

Operações O IBM Garage desenvolve a IA nas aplicações, processos e habilidades. Dessa forma, você protege os recursos da IA para aprimorar de forma radical a predição, a automação e a otimização, ajudando sua organização a tomar as decisões certas com mais rapidez e precisão. O IBM Garage usa uma estrutura de IA e aceleradores de IA em escala, oferecendo as melhores práticas do setor e permitindo prazos de entrega mais rápidos.