Como as opções de produtos e canais de compra continuam se expandindo, as marcas, os varejistas e as experiências dos clientes precisam estar conectados para serem relevantes. Se não houver conexão da loja virtual com a central de contato, ou do gêmeo digital com o chão de fábrica, as oportunidades de criar relacionamentos mais profundos, mais relevantes e diferenciados não serão aproveitadas. O poder da IA está ajudando a deixar essas conexões mais rápidas, pessoais e inteligentes para a sua organização específica, mas você precisa cumprir a promessa feita ao consumidor.

No que diz respeito a concretizar essas experiências e compras, dois fatores críticos estão remodelando as operações de varejo e bens de consumo. Primeiro, a mudança para operações sustentáveis está acelerando a inovação necessária para alcançar o resultado em quatro bases: proteger as pessoas, o planeta, o lucro e o propósito. Em segundo lugar, a IA e a tecnologia de nuvem híbrida aberta estão refazendo processos que reduzem custos e aumentam a resiliência, melhoram a qualidade das experiências em vários canais e lançam novos modelos de negócios para aumentar a participação no mercado.