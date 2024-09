As agências federais enfrentam desafios complexos, como escassez de competências tecnológicas; reconstrução da cadeia de suprimentos doméstica dos EUA; e aumento da demanda por melhores serviços aos cidadãos. Para lidar com esses desafios, as agências precisam de um parceiro no setor para escalar a modernização da TI. Ao mesmo tempo, precisam aproveitar a tecnologia emergente, otimizar custos e eficiências operacionais e melhorar a segurança. Com a convergência da nova nuvem híbrida e da tecnologia de IA, o governo pode fazer melhorias rápidas e se adaptar a desafios sem precedentes.

A aquisição da Octo, empresa de Reston, no estado da Virgínia, complementa os pontos fortes da IBM em modernização da TI e transformação digital; melhora a capacidade de suporte às agências federais, com uma abordagem flexível e moderna na transformação digital; e aumenta a organização do mercado público e federal da IBM®Consulting para 4.200 funcionários altamente qualificados. Com histórico comprovado de acelerar a modernização da TI e o engajamento contínuo dos cidadãos, a Octo também tem uma profunda experiência em missões federais e em certificações nas tecnologias mais utilizadas em todo o Governo Federal dos EUA.